Cómo serán los testeos para coronavirus en las fiestas: días, horarios y lugares

Podrán hacerlos tanto quienes no tengan síntomas como para aquellos que sí los tengan. El objetivo es reducir los riesgos de contagios en las celebraciones familiares. Consultá las pautas que se recomiendan.

Para disminuir los riesgos de contagios de coronavirus en las celebraciones familiares, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en San Francisco intensificará los testeos en los días previos a las celebraciones de fin de año. Será a partir de este viernes, tanto a personas que presenten síntomas como a quienes no tengan ninguno ni tampoco hayan tenido contactos con casos positivos.

Los mismos podrán hacerse todos los días en horario de 8 a 12 en el polideportivo de Hermanos Maristas (frente al Parque Cincuentenario, sobre calle Ramón Cárcano). Son gratuitos y hay que presentarse con DNI.

A estos se les suman los que se hacen en la Asistencia Pública, de lunes a sábados en horario de 8 a 10 (ya no se hacen desde arriba del auto, como anteriormente). También con DNI y por orden de llegada.

A las personas que no tengan síntomas ni hayan tenido contacto con casos positivos se les va a hacer el test rápido serológico. En caso de dar positivo, se les hará una prueba PCR (hisopado) que luego se envía a Córdoba para tener el resultado que confirme si existe la infección por coronavirus.

En el caso de quienes sí presenten síntomas, se les efectuará el test rápido de antígenos.

La prueba de PCR también se indica en casos de personas en grupos de riesgo y que presenten síntomas.

Bajar riesgos

El objetivo que buscan desde el COE es disminuir la posibilidad de contagios en las reuniones familiares de fin de año y dar mayor seguridad a los participantes. Por eso, el director del Hospital Iturraspe, Valentín Vicente, pidió que quienes vayan a hacerse las pruebas lo hagan con tiempo suficiente, para evitar aglomeraciones y también porque en caso de necesitar la prueba PCR la misma tiene una demora de unas 48 horas.

De todos modos, Vicente hizo hincapié en los cuidados que deben tenerse, más allá de realizarse las pruebas. “Sugerimos y pedimos que no sean reuniones de mucha cantidad de personas, al aire libre, con distanciamiento, teniendo alcohol en gel. Y que cualquier persona que esté con síntomas, que no participe de la reunión. En lo posible, que no participen adultos mayores, hay que preservarlos. Y si tienen que estar, lo más preservados del resto que se pueda”, resumió Vicente, también coordinador del COE Regional 3 (San Francisco).

El funcionario agregó que en lo posible las reuniones sean de un solo grupo familiar.

"Vale destacar que un 30% de las personas pueden cursar la infección de manera asintomática sin embargo pueden transmitir la enfermedad", subrayaron desde el Ministerio de Salud provincial.

Recomendaciones de la Provincia

El Gobierno de Córdoba reiteró recomendaciones para llevar a cabo las celebraciones de fin de año con el menor riesgo posible. Desde el Ministerio de Salud enfatizaron que en este nuevo escenario por la pandemia se debe convivir con responsabilidad y compromiso social.