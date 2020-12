Pablo Esser: "Estar encerrado dos meses y medio sin cometer ningún delito es inaguantable"

Pablo Esser hizo declaraciones públicas este jueves, luego de que la Justicia Federal le denegará otra vez un pedido de libertad. El ex presidente de Sportivo Belgrano se despegó de las acusaciones en su contra en las que se lo vincula al narcotráfico y al lavado de dinero para solventarlo.

“No tengo absolutamente nada que ver con el narcotráfico, no tengo absolutamente nada que ver con el financiamiento del mismo y del lavado, eso declare siempre ante el juez (Pablo Montesi) y he presentado todas las pruebas que me han pedido”, declaró a la emisora radial FM 102.5.

Esser indicó que en el expediente no figura ninguna de las tres causas que le imputan: “Me han hecho allanamientos en cinco lugares ligados a mí, no han encontrado nada y nunca van a encontrar nada, solo faltan peritar dos computadoras”, remarcó.

La relación con Requena

Consultado sobre su relación con el barrabrava de Sportivo Belgrano, Brian Requena, también detenido y sindicado como una de las personas que se encargaba de hacer las transacciones comerciales con la banda a la que le compraban la droga, el dirigente respondió: “Tenía relación, era el presidente de Sportivo y Brian era uno de los integrantes de las facciones de las barras e hinchas. Tengo relación con él y tengo relación con cuarenta integrantes más”, afirmó.

Asimismo, reconoció haber intercambiado dólares con Requena: “Le he vendido dólares en cuatro o cinco oportunidades, como le he vendido a varias personas, es una de mis actividades, pero no estoy imputado por eso, pero si vender dólares es un delito van presos cinco millones de argentinos”, agregó.

Sobre el porqué aun no lo excarcelaron, teniendo en cuenta que lo ha solicitado su abogado en más de una oportunidad, Esser dijo: “Todavía faltan abrir las computadoras del allanamiento”.

Cabe destacar que Esser se encuentra detenido en la cárcel de San Francisco: “Estar privado de la libertad no es algo que uno esté acostumbrado, en mi vida he pisado una comisaría, pero estoy bien, no he tenido problemas, estar encerrado dos meses y medio sin cometer ningún delito es inaguantable”, afirmó.

¿Coimas?

En otro fragmento de la entrevista, el dirigente indicó que su esposa recibió un llamado dos días después de que fuera detenido por parte de una persona que le habría pedido un dinero para hacer desaparecer audios de la causa. Por esto radicaría una denuncia.

Cabe indicar que el fiscal federal que lo investigó es Luis María Viaut, hoy imputado por cohecho, entre otras cosas.