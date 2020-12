Con un gran partido de Máximo Araujo, Atenas volvió a festejar en la Liga Nacional

Atenas de Córdoba un triunfazo frente al candidato al título Gimnasia de Comodoro Rivadavia por 60 a 52 en la Liga Nacional de Básquet y lo hizo con una gran actuación del sanfrancisqueño Máximo Araujo, que de a poco sigue sumando minutos de calidad en el plantel profesional y aportando con buenos partidos.

El ex El Tala, consiguió en la noche del martes 13 puntos en 27,18 minutos en cancha. Araujo convirtió 2 de 4 en tiros de 2, uno de cuarto en triples y anotó los 6 libres que tuvo a su disposición. En tanto, Alejo Andrés, otro sanfrancisqueño ex El Tala, jugó 13 minutos y no consiguió anotar puntos, mientras que Franco Riffle -también ex El Tala- no sumó minutos.

Por otro lado, el freyrense Gastón Córdoba jugó 32 minutos y aportó 7 puntos.

Derrota de Peralta Por otro lado, Argentino de Junín cayó con San Martín de Corrientes por 83 a 75. En el equipo juninense, el sanfrancisqueño ex San Isidro y El Ceibo disputó 9 minutos donde aportó 2 puntos y dos rebotes. Argentino volverá a jugar el 18 ante Libertad, el 19 ante Comunicaciones, el 22 ante Olímpico y cerrará con Quimsa el 23 de diciembre.

Atenas marcha en el puesto 17 con cinco triunfos y 10 derrotas, y antes de Navidad, afrontará cuatro encuentros.

El viernes 18 de diciembre, a las 11, el elenco conducido por Cristian Colli y Nicolás Arduh jugará frente a Peñarol de Mar del Plata. Un día después, el 19, el Griego se medirá desde las 14 contra Obras Sanitarias.

Tras las últimas dos jornadas de descanso, Atenas cerrará el 2020 frente a San Lorenzo (el 22 de diciembre a las 21.30) y contra Bahía Basket, el 23, desde las 21.30.

La Liga Nacional seguirá en el 2021 con mini sedes en distintas regiones del país hasta completar los 38 partidos de la fase regular, que clasificará a los mejores a los playoffs.

Los equipos que antes integraban la Conferencia Sur (antes de integrarse en la Zona Única) tienen menos encuentros disputados porque el crecimiento de los casos de Covid en la "burbuja" en la etapa inicial de la competencia.