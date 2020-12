Rompieron la vidriera y se llevaron una caja registradora: piden ayuda para recuperarla

Las fábrica de pastas Pastilandia sufrió, entre el lunes y el martes de esta semana, un robo en su local comercial ubicado en calle Caseros al 1000. En el lugar, un sujeto rompió la vidriera e hizo un boquete para ingresar al local y sustraer la caja registradora.

La propietaria del lugar contó lo sucedido, señaló que no es la primera vez que les pasa y solicita información para recuperar la caja registradora. "En diciembre del año pasado también nos rompieron con un piedrazo la vidriera pero no habían entrado, no faltaba nada. Esta vez rompieron un vidrio de la puerta porque el frente nuestro es todo de vidrio. Hicieron un boquete chico, entró y salió por ahí, se cortó todo porque se nota el camino de sangre hasta donde estaba la caja registradora", explicó.

La mujer señaló que dialogó con la Policía, que ya tiene identificado al autor del hecho y se encuentra trabajando para dar con el sujeto que sería de un barrio alejado del lugar del hecho.

"La caja tenía cambio, habrá habido unos 700 u 800 pesos", comentó. Y agregó: "El daño más grande es la vidriera y la caja registradora vale mucho, además de todo las gestiones que hay que hacer con Afip porque es un controlador fiscal".

En ese sentido, la mujer comentó que esperan conseguir información sobre la caja registradora. "Estamos intentando a ver si alguien tiene noticias, que la ofrezcan o que la hayan escondido, hemos tratado de averiguar para ver si alguien sabe algo, se los recompensará pero todavía no sabemos nada. Es mucho el dinero que cuesta esa máquina", concluyó.

Para aportar información sobre el robo y la caja registradora comunicarse al teléfono 15411195.