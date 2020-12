Julieta Audello, a la final de los Juegos Evita

La joven fronterense, que es estudiante de quinto año Sociales de la Escuela Nº 329 Brigadier Estanislao López, se encuentra representando a Santa Fe en la final de la competencia. Participa en canto solista sub 18.

Julieta Audello, estudiante fronterense de quinto año Sociales de la Escuela Nº 329 Brigadier Estanislao López, se encuentra representando a Santa Fe en la final de los Juegos Nacionales Evita que se disputa hoy.

Audello, que representa a la provincia en canto solista sub 18, llegó a la final luego de haber sido invitadas las escuelas a participar de los juegos culturales por la Coordinación de Políticas Culturales de la Municipalidad de Frontera. Para el certamen, envió su versión de la canción “This is us", grabada en la escuela de canto Sala Piaff a la que asiste.

La final, así como lo viene haciendo el evento, será transmitida a través de la cuenta oficial del Ministerio de Cultura de la Nación.