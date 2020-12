Denuncia que usaron su tarjeta de crédito para gastar 120 mil pesos: desde el banco no le dan respuesta

Una vecina de San Francisco asegura que le debitaron todo el dinero de su cuenta por compras que desconoce y no consigue que desde el banco emisor de la tarjeta le respondan a su reclamo.

Una mujer de San Francisco denunció que en el último mes ladrones hicieron numerosas operaciones con su tarjeta de crédito por unos 120 mil pesos, y por la cual ya le debitaron una importante suma de su cuenta bancaria. Sin embargo, asegura que ya hizo el reclamo y no consigue que desde el banco emisor de la tarjeta le den una respuesta al mismo.

Según explicó Amelia Zbrun (41), posee una tarjeta de crédito Mastercard del Banco de Santa Fe, la que dijo que no utiliza desde enero de este año. Sin embargo, cuando este mes observó el resumen de su cuenta vio que había diferentes gastos que desconoce por una cifra que completa los 120 mil pesos. Muchos de ellos, según pudo averiguar buscando en internet, corresponden al pago de patentes de automóviles en Buenos Aires.

Así, sin haberse enterado de las compras, algunas por 19 mil pesos, se dio cuenta de que el banco le descontó todo el dinero que tenía en la cuenta, que era una cifra inferior al total de gastos. Pese a que hizo el reclamo hace casi una semana, señaló hasta el momento no le dieron una respuesta favorable ni tampoco le reintegraron el dinero.

"Tengo cargos de Pedidos Ya, de Rappi y de otros. Por ejemplo, el 29 de noviembre tengo 13 compras. El pago mínimo de la tarjeta que me exigen es 42 mil pesos, más que mi sueldo. Es una barbaridad. Llamo a los 0800 y me dicen que el reclamo fue tomado, que tengo que esperar 48 o 72 horas. Fui personalmente al banco. Ya no sé más qué hacer", dijo.

Zbrun se pregunta cómo pueden haber utilizado su tarjeta robando su identidad, ya que asegura que no la extravió.

Además, la situación pone de manifiesto una realidad para miles de usuarios de bancos, tarjetas de crédito y otros servicios en todo el país: la atención telefónica es muy desfavorable para los usuarios, sin conseguir plantear los reclamos o hacer un seguimiento de los mismos a través de una persona. "Siempre que llamo me dan otro número de reclamo y es muy difícil que te atienda una persona", detalló.

"Me dejaron la cuenta en cero, literalmente. Hace días que le tengo que estar pidiendo plata a mi familia. Lo único que quiero es que me devuelvan lo mío", concluyó.