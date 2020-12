Delincuentes asaltaron a un adolescente y le robaron la bicicleta y las zapatillas

Un adolescente de 12 años sufrió este martes un asalto: delincuentes que se trasladaban a bordo de una moto lo tiraron de la bicicleta y le llevaron el rodado y sus zapatillas. El hecho ocurrió cerca de las 23 en Cabrera y Ecuador.

Florencia Albera, su hermana, contó lo ocurrido a El Periódico: "Anoche pasó todo esto, más o menos diez y media, once de la noche, por Ecuador y Cabrera. Es mi hermanito, fue a la vuelta de su casa. Lo empujaron de la bicicleta dos personas en moto, él iba en contramano porque iba sobre la vereda, por Cabrera, yendo para el lado de Trigueros, y estos dos sujetos se pusieron adelante, lo empujaron y le sacaron la bicicleta y las zapatillas. Le dijeron que se bajara de la bicicleta y nada más que eso".

Según contó, el menor no pudo identificar a los delincuentes pero igual radicaron la denuncia: "Dice que al ser tan de noche no logró verles la cara. Pero el que manejaba era de contextura grande y el acompañante era delgado, los dos con gorras y barbijos, en una moto grande estilo 125 cc. negra, vestían ropa deportiva oscura. Anoche llamamos a la Policía, nos tomaron los datos. No tuvimos más datos. Nos hablaron unas personas diciendo que los vieron en La Milka con la bicicleta, pero no pudimos hacer nada. Le avisamos a la Policía, dijeron que iban a fijarse en la zona, pero nada más que eso".

Albera agregó que el joven quedó asustado tras lo ocurrido ya que si bien no es la primera vez que lo amenazan en la calle en un intento de robo, esta vez los ladrones lograron su cometido. "Ahora mi mamá tuvo que faltar al trabajo porque él está como en shock, no es la primera vez que le pasa. Otras veces lo han amenazado a plena luz del día, pero ahora está asustado porque lograron robarle la bicicleta", dijo.

La bicicleta, según describió, es de marca Valenza, rodado chico, de color gris. Para aportar información se puede llamar al teléfono (03564) 15201324.