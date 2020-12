Sportivo Belgrano cederá el 10% de derechos de formación a clubes del baby

El club Sportivo Belgrano y la Liga de Baby Fútbol firmaron este martes un acuerdo que establece la cesión del 10% de los derechos de formación que percibiría la "verde" en una futura venta de un jugador, al club de baby que lo formó .

Este convenio fue presentado por el presidente del club Juan Manuel Aróstegui, el presidente de la Liga de Baby Fútbol Jorge Frócil y el director de deportes de la Municipalidad de San Francisco Juan Manuel Iturburu.

"Hace un par de años que teníamos en la cabeza este convenio buscando que no tenga ninguna arista y que sea lo más organizado posible. Se trata de darles un reconocimiento a los clubes de baby que viene trabajando desde hace muchos años y no tienen ningún tipo de beneficio en cuanto a la venta de jugadores a futuro -porque no tiene vínculo con AFA- que sí lo tiene Sportivo, Antártida y Crecer. Creemos que es necesario, es histórico y ese acercamiento que veníamos hablando se haga, que lo que se dice se haga. Se trata de ayudarnos entre todas las instituciones", expresó Aróstegui.

El acuerdo establece que el dinero lo recibirá el club, y no la Liga, y en el caso de que el jugador haya pasado por dos clubes se dividirá de manera equitativa. Se tomará en cuenta las categorías puntuables y rige a partir del 2017.

Asimismo el presidente de la Liga de Baby Fútbol Jorge Frócil expresó "como liga agradecemos este convenio, nunca antes se había firmado un acuerdo como este. Al ser una liga que no es federada no podemos reclamar los derechos de formación”.

Además manifestó "hoy apareció esta oportunidad con Sportivo Belgrano y nos pareció muy buena. No participamos nosotros como liga porque entendemos que como mesa directiva lo que hacemos es administrar, entonces ese dinero irá a los clubes, que son los que trabajan día a día con los chicos”.

El Director de Deportes de la Municipalidad de San Francisco Juan Manuel Iturburu comentó "felicito a ambas instituciones porque lo que hoy se llevó adelante no tiene precedentes. Es muy beneficioso para la Liga de Baby Fútbol y los jugadores. Es la posibilidad de que los jugadores le devuelvan algo a los clubes en donde dieron sus primeros pasos”.

“De parte de todo el equipo municipal encabezado por Ignacio valoramos estas cuestiones, este trabajo entre instituciones y es la mejor forma para seguir avanzando” finalizó.