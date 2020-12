Un sanfrancisqueño denunció que usan su nombre para cometer estafas en todo el país

Mauricio Miranda, un hombre de San Francisco, denunció un intento de estafa por parte de personas que, a través de Facebook, se hacen pasar por él para vender una supuesta bicicleta que, tras la transferencia bancaria de un adelanto, jamás es entregada.

Según denunció, las estafas se vienen cometiendo desde hace varios meses a personas de diferentes lugares del país. Sus datos, contó, fueron robados cuando él mismo casi cae en la trampa de la misma manera con los mismos estafadores.

"Cuando empezó la pandemia yo había querido comprar una bici por Facebook a una persona de Miramar. Yo había seguido todos los mismos pasos que usan ahora para las estafas. Me habían dado un número de documento como para hacer el envío. Me mostró todas las bicicletas, todos los papeles, y después me mandó un número de documento y yo le mandé el mío, me lo pidió para hacer el papelerío del correo. Me pidió foto del documento y me mandó una foto también de su documento. Es como que había confianza, como que estaba todo bien. En un momento me mostraba las fotos de que ya estaba en el correo, de que la bicicleta ya estaba empaquetada. Ahí yo le pedí que me saque una foto de él con el paquete o que lo abra y me muestre la bici, pero me daba vueltas. Entonces yo cancelé la compra. De ahí sacaron la foto de mi DNI. Yo después la eliminé, pero debe ser que le hicieron una captura", detalló.

Las estafas a su nombre

Las estafas a su nombre aparecieron hace poco, contó: "Apareció en Facebook que yo vendía una bicicleta, de una cuenta trucha, con mis datos y mis fotos. Me enteré por un amigo, que me preguntó si yo vendía una bicicleta. Buscamos, era un Facebook trucho, lo denunciamos y enseguida lo cerraron. Ahí yo publiqué que era una estafa, porque me habló uno que quería comprar la bici, otro que ya estaba por hacer el envío de la plata, así que denuncié".

El hombre contó que pudo contactarse con muchas personas estafadas, de diferentes lugares del país, entre ellos Colonia Caroya, Jesús María, Venado Tuerto y Laspiur. "Se contactaron conmigo porque ellos, cuando leían el nombre, averiguaban por Facebook y encontraban mi publicación. Cuando buscaban mis datos, veían que era una estafa, se contactaban conmigo y me contaban cómo era la estafa. Que les mostraban la bicicleta, que los chamuyaban que no podían llevársela, que si querían se las enviaban por Correo Argentino. Te daban fotos que estaban ahí y te hacían una foto virtual del correo que decía tu nombre y apellido con el papel de la bicicleta. Y así estafaban, te daban el número de cuenta y te pedían la transferencia, un 30 o 50 por ciento del total", resumió.

El hombre, que radicó la denuncia, lamentó que a las personas que estafaron también les tomaron los datos, por lo que teme que se replique la estafa con otras identidades. "A los estafados les han pedido los datos y seguramente los van a usar. A una gente de Venado Tuerto les hicieron otro Facebook con mi número de documento. Hice la denuncia, fui muchas veces para ver si me daban una solución, pero me dijeron que los estafados tienen que hacer la denuncia. Hace una semana y media que hice la denuncia y hasta ayer seguían contactando gente que está por ser estafada o que ya lo fue, y tienen mis datos", concluyó Miranda.