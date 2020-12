Abren las inscripciones para el Plan Municipal de Verano 2021

Este miércoles 16 de diciembre abrirán las inscripciones para las diferentes actividades que ofrece la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Francisco durante el verano en el Polideportivo Municipal, hasta completar los cupos, que se extenderán desde el 4 de enero hasta el 26 de febrero de 2021.

Para poder inscribirse, es requisito indispensable presentar el apto físico y el DNI o fotocopia del mismo. En el caso de que se trate de menores de edad, los mismos deberán estar acompañados por su papá, su mamá o un tutor.

"Dada las condiciones sanitarias del momento, por protocolo existen cupos limitados para las actividades. En cuanto a la natación libre, la misma es para aquellos que ya saben nadar, quienes dispondrán de tres andariveles libres con un profesor supervisando”, explicó el director de Deportes, Juan Iturburu.

Seguidamente, remarcó: "En lo referido a discapacidad, trabajamos con todas las instituciones de la ciudad. Deberán presentar el certificado de discapacidad y el apto médico, tanto sean instituciones como de manera particular que no cuenten con obra social o no estén insertos en el sistema de salud”.

Tanto el taller de natación como el de natación adaptada están distribuidos por períodos de 15 días en los que se renuevan los asistentes.

Actividades

Gimnasio Municipal

*Máquinas

*Máquinas correctivas

*Máquinas adolescentes

Gimnasio Municipal de Boxeo

*Boxeo

Polideportivo Municipal

*Taller de natación para menores (desde 6 a 12 años)

*Taller de natación adaptada

*Gimnasia en el agua

*Natación adolescente (de 13 a 18 años)

*Natación adultos (desde los 18 años en adelante)

*Natación competitiva

*Natación libre

Inscripciones

Las inscripciones se receptarán desde este miércoles 16 de diciembre en la oficina de la Dirección de Deportes, en Dominga Cullen 700, de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 o llamando al teléfono (03564) 439159.

Las actividades se desarrollarán desde el lunes 4 de enero hasta el viernes 26 de febrero de 2021.