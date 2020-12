Un niño habría muerto en Salta al ingerir un pancho en mal estado

Un niño de cuatro años falleció tras estar internado un mes en el hospital Materno Infantil. El chico había sido derivado desde La Merced y le habían diagnosticado síndrome urémico hemolítico.

Desde el área de Comunicación del Hospital Materno Infantil confirmaron que el niño falleció el 11 de diciembre.

El caso se conoció tras el relato que publicó su madre en Facebook. “Luego de comer el pancho empezó con dolor de panza, luego desarreglo y vómito. Yo pensé que se le pasaría lo lleve al hospital de La Merced, donde le pusieron un calmante, pero él seguía peor”.

“El día sábado lo volví a llevar a la noche, le pusieron suero y nada... mi hijo gritaba de dolor. Nos fuimos a casa y no durmió nada el domingo ya no daba más vine al hospital otra vez y le dije al doctor que por favor me lo viera mi hijo. Gritaba se me tiraba en el piso por los fuerte cólicos. Recién deciden derivarlo al Materno Infantil. Mi hijo no paraba de vomitar, llegamos a la guardia lo revisan, le sacan sangre, también prueba de materia fecal y de orina de manera urgente”, relató.

“El resultado concluyó que a mi bebé le entraron dos bacterias, adenovirus y rotavirus, estas bacterias venían de alimentos en mal estados, carnes mal cocida, huevos, verduras y así estas bacterias le causaron en sólo 6 días anemia, un cuadro de desnutrición y lo peor, un cuadro renal agudo, me le secaron sus dos riñones. El día 10 dejó de hacer pis y el día 11 entra a terapia. Ese mismo día empezaron a realizarle diálisis. Todo esto le causó ese maldito super pancho que decidí comprar”, agregó.

“La dueña sabe muy bien lo que hace, tiene cosas vencida en su fiambrería, salchichas vencidas y mayonesa”, señaló la madre del pequeño.

“En un mes en terapia, no pudieron controlar el estado renal y al estar ya más de 20 día en terapia, con las defensas baja me le agarro neumonía”, contó la señora.

“El nefrólogo ya me había dicho que mi hijo quedaría con un cuadro renal crónico, que se tendría que hacer diálisis toda su vida. Quizás Dios no quiso que mi papi sufriera y decidió llevarlo con él. Ya se me murió mi hijito y no quiero que no pase esto con otro niño inocente”, concluyó. (Fuente: El Tribuno de Salta)