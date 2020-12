Reclamo por viviendas: vecinos de Parque fueron recibidos por la Municipalidad

Los vecinos de barrio Parque que intentaron la semana pasada tomar un terreno municipal para levantar sus viviendas fueron recibidos este lunes pasado el mediodía por el secretario de Gobierno, Damián Bernarte.

En ese encuentro, se le entregó al funcionario una nota donde se remarcaba la necesidad de tierras para poder levantar una vivienda que les permita vivir de manera digna, ya que actualmente –recordaron- forman parte de grupos familiares que viven hacinados, al ser varias familias en una misma casa; separados para no generar aglomeración de personas dentro del mismo lugar o que ya no pueden hacer frente a un alquiler. Al mismo tiempo plantean que no pueden afrontar el costo de un lote al valor de mercado actual, por lo que necesitan un plan habitacional de carácter social.

Daniela, una de las voceras del grupo que contempla a 50 familias, explicó a El Periódico que durante la reunión pudieron expresar la situación que viven. Del otro lado, según pudo saber este medio, hubo compromiso para trabajar mediante el diálogo para poder llegar a una solución.

Mirando al sur

En la charla, contó la vecina, se habló del terreno municipal donado a Cáritas en 2012 para la autoconstrucción de viviendas, el cual se encuentra ubicado en la zona sur. Un plan que ante la falta de fondos por parte del Estado nacional nunca se llevó adelante, por lo que las ocho hectáreas donadas en el gobierno de Martín Llaryora se encuentran ociosas desde ese entonces.

Este escenario llevó a Cáritas a plantearse devolver el terreno, algo que está en análisis dentro del seno de la Iglesia Católica, según reconoció el obispo diocesano de San Francisco, Sergio Buenanueva, debido a que se trata de un desafío muy grande para ellos.

También es cierto que el relanzamiento del Procrear este año posibilitaría entre sus opciones que esta iniciativa por fin pueda llevarse adelante. En una entrevista con El Periódico en agosto pasado, monseñor Carlos Tissera, presidente de Cáritas a nivel nacional, señalaba que existen esperanzas de que pueda reactivarse el plan habitacional en estos cuatro años de mandato de Alberto Fernández: “A través de las parroquias Cáritas trabaja con las intendencias en terrenos fiscales para que la gente pueda tener su vivienda. Se hicieron cerca de siete mil en el país, pero después no se pudo avanzar más en el gobierno de Mauricio Macri. Con esta nueva gestión retomamos otra vez el tema de las viviendas”, explicaba.

Volverán a dialogar

Por lo pronto, las familias pudieron mostrar su situación a un funcionario municipal de primera línea, algo que solicitaban desde la semana pasada cuando debió intervenir la Justicia para que desalojen el terreno que habían intentado tomar.

Desde las familias indicaron que el próximo jueves habrá una nueva comunicación con el municipio.