Una familia de San Francisco lanzó una campaña para juntar juguetes

Una familia de San Francisco, propietaria de una rotisería, lanzó una campaña para recaudar juguetes a fin de poder regalarlos a familias con niños pequeños que no puedan acceder a ellos de otra manera en esta Navidad.

Así, buscan reunir la mayor cantidad de juguetes posibles, nuevos o en buen estado, para acercarlos al merendero "Color Esperanza", entidad que se encargará de repartirlos entre los niños de los distintos barrios.

Mauro Toledo, uno de los impulsores de la iniciativa junto a su pareja Jesica Heis, y a Miguel Ríos y Anabela Castro, empleados del comercio, contó que la idea surgió al observar que muchas familias se acercaban a su negocio a pedir ayuda. "La campaña surgió charlando con los empleados de la rotisería. Siempre pasa mucha gente a pedir y a veces uno los puede ayudar y otras veces no, porque pasa tanta gente y se hace complicado ayudar a todo el mundo, más con la situación económica por la que estamos pasando y más con la pandemia", explicó.

"Siempre digo que el mejor psicólogo es la almohada de cada uno, entonces me puse a pensar que este año la Navidad va a ser bastante triste, porque mucha gente perdió seres queridos y porque más de uno no va a tener un plato de comida o la posibilidad de darle un juguete a su hijo. Entonces se me ocurrió hacer una campaña de juguetes usados, en buen estado, para poder tratar de ayudar a la mayor cantidad de gente posible que no tiene acceso a poder comprarle un juguete a un chico", agregó.

En ese sentido destacó que la campaña está dirigida específicamente a los más pequeños: "Si a nosotros los grandes nos gustan los regalitos, imaginate a los chicos. Qué más lindo que un chico feliz. La inocencia de los chicos no tiene precio. A veces ves chicos que tienen de todo y ves a chicos que no tienen nada y es muy triste".

Así fue que Toledo, junto a su familia, se puso en contacto con un amigo que tiene un merendero, que hará de nexo hacia las familias. "Todo lo que recaudemos se lo llevaremos a ese merendero. Y si llegamos a obtener mucha cantidad de juguetes, me pondré en contacto con otros merenderos para que cada uno le pueda entregar a su gente", dijo.

Para colaborar

Interesados en colaborar pueden donar juguetes nuevos o usados, pero en buen estado, a Bv. 25 de Mayo 826 de lunes a lunes por la mañana de 10 a 14 o de miércoles a domingos por la tarde-noche de 19 a 23.

"Ya trajeron algunos juguetes en buen estado, como estaban guardados hace mucho tiempo tienen un poco de tierra pero nosotros los reacondicionamos, después los envolvemos y los dejamos listos para entregarlos. La recolección es hasta el martes 22 de diciembre", aclaró Toledo.

A la vez, comentó: "Decimos que como Papá Noel es mayor de edad y persona de riesgo ante el Covid-19, nosotros vamos a colaborar a juntar los juguetes que él no puede pasar a recolectar".

Cabe mencionar que es la primera vez que la familia organiza una campaña de este tipo, pero no descartan sumar alguna similar el año próximo.