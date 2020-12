En vivo online: Tigre vs. Villa Dálmine por la Primera Nacional

Tigre recibirá en la tarde de este lunes a Villa Dálmine por la 3º fecha del torneo Transición de la Primera Nacional, en un partido que comenzará a las 21:10 en el estadio José Dellagiovanna y que será dirigido por el árbitro Lucas Comesaña.

Para ambos será encuentro sumamente importante para posicionarse en este torneo corto y definir para qué están.

En el local, atrás quedó la dura derrota sufrida frente a Atlético Rafaela la semana pasada. Ahora, Juan Carlos Blengio debe terminar de definir el equipo que recibirá al Viola, que podría tener dos cambios, aún sin confirmar.

El primer regreso podría ser el de Enzo Díaz en la delantera, quién no jugó en Rafaela por decisión táctica, en lugar de Ijiel Protti. En segundo lugar, el DT debe definir quien acompañará a Luciatti y Moiraghi en la zaga central. Con Giacopuzzi lesionado y Monteseirin todavía recuperándose de una sinovitis en una de sus rodillas, todo indica que el lugar volverá a ser ocupado por Nicolás Sansotre, aunque no se descarta la aparición de Fernando Alarcón.

Por otra parte, Diego Morales ya se encuentra a disposición para este partido luego de haber superado una distensión en el aductor. El Chimi deberá decidir si el 10 regresa a la titularidad o mantiene a Diego Becker, de buen rendimiento en las primeras dos fechas.

Además, la novedad pasaría por la no convocatoria de Román Martínez para este partido. El experimentado volante no entró de la mejor manera frente a la Crema y, por decisión táctica/deportiva, el DT analiza no convocarlo para el partido del lunes.

Por la primera

Dálmine va en busca de cosechar su primera alegría del Torneo Transición: el Viola igualó los dos cotejos que disputó.

Para este compromiso, Felipe De La Riva haría tres modificaciones: en el arco Juan Marcelo Ojeda volvería en lugar de Lucas Bruera, Facundo Lando por Laureano Tello y Lucas Cuevas se metería en reemplazo de Tomás Garro.

Probables formaciones

Tigre: Gonzalo Marinelli; Nicolás Sansotre, Néstor Moiraghi, Abel Luciatti; Martín Galmarini, Sebastián Prédiger, Cristian Zabala, Sebastián Prieto; Diego Becker; Enzo Díaz o Ijiel Protti y Pablo Magnín.

Villa Dálmine: Juan Marcelo Ojeda; Maximiliano Pollacchi, Maximiliano García, Juan Ignacio Alvacete, Facundo Rizzi; Facundo Lando, Federico Recalde, Saúl Nelle, Lucas Cuevas; Enzo Fernández y Catriel Sánchez.

Hora: 21:10.

Con información de Solo Ascenso.