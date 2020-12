Se vienen las vacaciones: consejos para viajar con tu mascota

Muchas son las personas que suelen optar por llevar a la mascota de viaje. Por eso, un veterinario brinda consejos para viajar tranquilos y seguros con nuestros animales. Si el can se queda en casa, también van recomendaciones.

Llega el verano y con él las vacaciones de muchas familias que viajarán y llevarán a sus mascotas de viaje. Por eso, te brindamos algunos consejos para viajar tranquilos y seguros con animales pero también te damos recomendaciones si el can, en cambio, se queda en casa.

Daniel Azzetti, de Veterinaria Efraín, explicó que en el caso de aquellos perros que viajen en auto es recomendable no alimentarlos antes del trayecto: “Es recomendable ese mismo día tratar de no darle de comer, dependiendo la distancia que hagan en ese viaje. Sería bueno cada dos horas bajarlos y hacerlos que orinen, y llevar un pote con agua para ponerles en un platito”.

También se les puede dar algún tranquilizante para que viajen más serenos. “A veces se usan gotitas como tranquilizantes para que el animalito viaje un poco más cómodo. Se usan las benzodiacepinas que son tranquilizantes que se dan en dosis indicadas. El animal se tranquiliza, no se duerme, porque no es un hipnótico ni un anestésico, solo lo tranquiliza”, detalló.

Además es beneficioso desparasitar al animal a la ida y a la vuelta: “Cuando llegan allá lo ideal es tenerlos en un lugar controlado, siempre llevándolo con alguna pipeta para repeler los mosquitos, las pulgas y las garrapatas, desparasitarlo a la ida y a la vuelta porque a veces agarran parásitos en estos lugares nuevos”.

También hay que analizar lo que comerán y tomarán. “Hay que tratar de ver el agua del lugar. Si no es buena, tratar de hacer hervir el agua o comprarles agua potable, como hacen las personas. Y cuidar la alimentación. Muchas veces viajamos y les damos a los animales lo que nosotros comemos, que generalmente es comida preparada o asado, y eso les puede caer mal”, sostuvo

“El estrés del viaje, de estar en otro lugar, de estar sacándolo continuamente, al arroyo o para que camine, eso al perrito lo estresa. Sería conveniente tratar de seguir con su dieta y no alterarla. Controlar lo que toma y controlar el ambiente en donde está”, sumó.

En caso de que el viaje sea durante las fiestas de fin de año, y si bien en muchos lugares los fuegos artificiales están prohibidos, lo indicado sería llevar gotitas tranquilizantes.

Para los que se quedan en casa

Para los animales que se quedan en sus casas siempre es indicado que tengan una persona a cargo que los vaya a ver una o dos veces al día para que controlen si está comiendo y tomando agua.

“Es bueno entretenerlo un poco, si está acostumbrado a pasear sacarlo con correa y collar. Si no está acostumbrado o la persona no se compromete, directamente que vaya lo mire y no va a tener problemas”, manifestó Azzetti.

En las fiestas se sugiere no dejarlos atados ni encerrados en lugares a los que el perro no está acostumbrado. “No hay que dejarlos encerrados donde el animal pueda tener un comportamiento extraño y haya cosas que se le pueden caer encima o vidrios que se puedan romper. Hay que tratar de dejarlos en ambientes en los que el animal esté acostumbrado”, recomendó.

Cuestión de tamaño

Ya sea que se los saque a pasear en el barrio o en algún destino nuevo que estemos visitando, es fundamental llevar a los perros con collar y correa, también para evitar extravíos: “En la ciudad, en el barrio, afuera, de viaje, siempre collar y correa. No confiarse porque los perros, y más que nada los cachorros, tienen por ahí una actitud curiosa. Son intrépidos, confiados y muchas veces al llevarlos de viaje los desorientamos”.

Consultado acerca de si hay alguna raza que sufre más al romper la rutina, el médico veterinario afirmó: “Siempre los perros de razas más chiquitas son más nerviosos, más hiperkinéticos, absorben más que los grandes, porque con los chiquitos tenemos la conducta de criarlos humanizándolos. Les damos de comer con nosotros, hacemos que duerman con nosotros, y son animalitos que son más nerviosos. Cualquier cosita a la que no estén acostumbrado los puede estresar, ponerlos nerviosos hasta enfermarse. Hay que tratar de controlar mucho el lugar donde andan. Los grandes se adaptan mejor, generalmente uno los deja en el patio. Sea uno o el otro, hay que tratar de no humanizarlos tanto para que no sufran”.

¿Dónde viajan?

El veterinario sostuvo que entre las recomendaciones para el viaje se usa una jaula transportadora o canil, o directamente viajan usando una correa que va al cinturón de seguridad: “Eso hace que el animal vaya seguro, que no vaya suelto, cosa que cualquier frenada o movimiento brusco el animal esté sujeto. Vienen correas muy buenas que se ajustan muy bien. Y hay que dejar un lugar para el perro si van en auto. Sino canil, si viajan en colectivo, pero es estresante, aunque hay animales que están más acostumbrados a viajar. Hay gente que los lleva en bolsos, que no es lo recomendable. Si los colectiveros te ven, no te van a dejar subir con animales”.

Por último, siempre lo indicado es llevar el carnet de salud del animal, por si se enferma y hay que llevarlo al veterinario. “Por ahí si se estresan y lo primero que aparecen son los vómitos y la diarrea. Y el veterinario te va a preguntar si está vacunado y desparasitado. Entonces sería interesante transportarlo con la libreta sanitaria”, finalizó.