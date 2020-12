Descubrió TikTok a los 52 años y es su mejor pasatiempo

Con 32 videos ya subidos, Lucrecia alegra a sus seguidores con imitaciones, coreografías o videos de sus mascotas. “Me encanta consumir videos, me gusta, me hace bien a mi vida y a mucha gente le hacen bien las cosas lindas”, dice.

Con más impulso en los últimos meses, TikTok se convirtió en un auténtico fenómeno durante la época de confinamiento. Se trata de una aplicación para crear y compartir videos breves.

La aplicación permite a los usuarios crear vídeos musicales de 3 a 15 segundos​ y otros más largos de 30 a 60 segundos. Es una plataforma líder en muchas partes del mundo y en agosto pasado, excluyendo Douyin, como se la conoce en China, superó los mil millones de usuarios en todo el mundo.

Lucrecia Choque es una de las tantas personas que se subió al fenómeno y a sus 52 años se descargó la aplicación y comenzó a crear sus propios videos que no sólo quedan en TikTok, sino que también comparte en Facebook.

Su llegada a la plataforma, que suele ser caratulada erróneamente “para adolescentes”, fue a fines de octubre a partir de una clienta de la proveeduría donde trabaja. “Una nena fue al almacén, hablamos del tema y ella la bajó en un ratito”, contó.

Choque aseguró que una vez descargada, rápidamente aprendió a utilizarla. “Hay un montón de videítos en que no tenés que hacer nada, tenés que hablar sobre el video. Es re fácil. Por ahí te falla la memoria porque tenés que memorizar algunas cosas, pero es sencillo”, dijo en base a una de las formas de usar la red social, que tiene que ver con grabar un video haciendo mímicas sobre un audio que ya existe, a modo de imitación.

Varios videos

En su cuenta @lucreciachoque1 se pueden apreciar 34 videos. En muchos replica las coreografías de moda, pero también hace dúos y videos con sus mascotas, todos con mucho humor y buena onda. También cuenta cómo pasa sus días de cuarentena por coronavirus.

Boliviana de nacimiento, vive en Argentina desde 1986 y en San Francisco desde 1993. En sus videos pueden apreciarse ambas culturas.

“Empecé en cuarentena, este año, tendría que fijarme hace cuánto tiempo tengo videítos pero hace un mes más o menos, ahora se usa mucho”, recordó.

Sobre lo que le gusta de esta red social, explicó: “En TikTok hay muchos videos muy lindos, hay material muy lindo. Hay de todo, no sé por qué dicen que es para gente joven, nada que ver. En TikTok hay de todo, absolutamente. A mí me gusta más consumir videos de gente profesional, es más, trato de seguir eso. Tantos chistes no, no me gusta mucho”. Así, también consume videos relacionados a la música o aquellos que brindan alguna reflexión o contagian motivación.

En cuanto al tiempo que le dedica, afirmó que sólo es un pasatiempo: “Uno tampoco practica mucho, no ensaya mucho, porque para hacer algo mejorcito tenés que practicar, ensayar, uno lo hace a la rápida”.

Lucrecia es consciente de que no todos están de acuerdo en el uso de dicha red social, pero ella asegura que lo hace porque la hace feliz. “Les gusta, pero igual no a mucha gente. Tampoco pretendo caerle bien a toda la gente, no a todo el mundo le gusta y no todos tienen el ánimo de decirte ‘me gusta’. Y en sí es así la vida. Uno tendría que tener más tiempo o más material, no estaría mal. Siempre es lindo aportar haciendo cosas”, dijo.