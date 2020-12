"Queremos que el chico interactúe con la ciencia más que con los libros"

La Fundación “Nicolás Losano” otorgará una beca para el desarrollo de un proyecto presentado por el Ipet Nº 89 “Paula Albarracín” y el Centro Educativo “Carlos Justo Florit”, ambos de Devoto, que impulsa la puesta en marcha de un “Multiespacio para la Innovación Científico – Tecnológica Escolar”.

En diálogo con El Periódico, docentes y directivos de ambas instituciones explicaron la importancia de la ayuda de la entidad sanfrancisqueña y brindaron detalles sobre el proyecto que, indicaron, ya está en marcha.

"Este año decidimos desde nuestra escuela y la escuela primaria Carlos Justo Florit de Devoto presentar un proyecto para ser becado por la Fundación Nicolás Losano. El año pasado la gente de la fundación se contactó con nosotros porque tenía conocimiento del trabajo que estábamos haciendo ambas instituciones en Feria de Ciencias y la Fundación quería extender un poco la beca hacia el departamento San Justo, salir de San Francisco. Entonces se acercó, estuvo conversando con nosotros, proponiéndonos presentarnos para una beca, indicándonos los beneficios que tenía. El año pasado lo analizamos un poco pero no pudimos presentar un proyecto y, este año, la Fundación se acercó nuevamente a nosotros. Nos planteó la propuesta y decidimos presentarnos", contó Gerardo Venica, director del IPET Nº 89 "Paula Albarracín".

Seguidamente, agregó: "La idea del proyecto no fue fácil, no surgió enseguida, pero creo que lo más importante es que pudimos lograrlo a través de dos instituciones, una de nivel primario y una de nivel secundario técnico, y trabajar en conjunto, creo que eso es muy importante. Aparte pensamos también en la comunidad de Devoto y pensamos en un tema que es fundamental, que es ser amigables con el medioambiente. Reuniendo un poco esas condiciones, especialmente la experiencia que tienen todos estos docentes en Feria de Ciencias, decidimos encarar el proyecto teniendo en cuenta todas esas variables. A partir de la segunda etapa del año, luego del receso de invierno, nos pusimos a trabajar fuerte con ese proyecto hasta que surgió".

El proyecto

Claudia Campra, profesora en ambas instituciones, dio detalles del proyecto: "El proyecto consiste en un multiespacio para la innovación científica escolar. En un principio el proyecto apuntaba a tres aristas: las neurociencias, la programación y robótica y las energías renovables. Empezamos a desandar el proyecto y nos dimos cuenta que para poder comenzar teníamos que enfocar hacia una de las disciplinas y decidimos comenzar por las energías renovables. Devoto es un pueblo muy comprometido con el medioambiente desde las instituciones, desde el municipio. Siempre se trabaja con este tema. Y pensamos que nosotros podíamos hacer un gran aporte a través de esta oportunidad que nos daba Fundación Losano".

A su turno Silvia Bossio, profesora del IPET N° 89, sumó: "Este multiespacio responde a capacitarnos nosotros como docentes creadores del proyecto para luego multiplicar tanto en estudiantes nivel primario y secundario y a la comunidad en general. Y también crear un espacio al que podamos equiparlo con energías alternativas, sustentables, amigables con el medioambiente, donde haya una interacción con fines educativos y conocer este equipamiento, su funcionamiento, costo-beneficio y cuáles son las ventajas y desventajas".

Gabriela Campra, docente en la misma escuela, dijo que la idea de participar en este proyecto es la de acompañar en investigación y generar en los estudiantes la oportunidad para observación las problemáticas que nos rodean, principalmente en torno a la salud ambiental del pueblo y la región.

"También el propósito es aprovechar este centro de investigación para generar artículos de divulgación científica, haciendo la bajada pertinente para poder acompañar a las especialidades técnicas de nuestro colegio y de quienes lo puedan necesitar con lo que resulte de todos los procesos de investigación, acompañamiento y comunicación a la sociedad de todo lo que podamos lograr y afianzar en torno a las energías renovables", agregó.

Capacitación

El proyecto también comprende una etapa de capacitación: "En un primer momento el proyecto consiste en el equipamiento del multiespacio con todo lo que son las energías alternativas, aerogenerador, paneles fotovoltaicos, termotanques solares. En simultáneo nos vamos a ir capacitando en el equipamiento del espacio. Los profesores que conformamos el equipo somos los que nos vamos a capacitar y luego vamos a multiplicar a profesores de ambas instituciones los conocimientos, para luego ser transmitidos a los chicos y a la comunidad en general", detalló Claudia Campra.

Seguidamente, explicó que el espacio funcionará en la escuela Carlos Justo Florit y que el proyecto ya está en marcha. "Ya tenemos destinada parte del presupuesto a lo que es la mejora en la infraestructura edilicia. Y en lo que tiene que ver con el equipamiento de energías alternativas se está en búsqueda de presupuesto. Pero el proyecto ya está en marcha", indicó.

Por su parte Mariela Echagüe, también docente en la escuela técnica, manifestó: "Nosotros trabajamos mucho en Feria de Ciencias y siempre queremos que el alumno vea a las ciencias de una forma distinta, que la vea interactiva, divertida. Entonces este multiespacio tenía ese objetivo: que el chico interactúe con la ciencia más que con los libros, que la pueda palpar, tocar y hacer ciencia. Ese fue el objetivo de este multiespacio, en principio, con la comunidad educativa. Y después esto se posterga para la comunidad en general. Se va a hacer un efecto multiplicador para la comunidad en general".

"Los estudiantes de nivel secundario van a incorporar conocimientos y saberes que tienen que ver con las energías alternativas, para que en un futuro se puedan insertar en la parte laboral de energías alternativas, instalación, mantenimiento. También tiene que ver con las prácticas profesionalizantes que realizan las escuelas técnicas", sumó Bossio.

Gabriela Campra agregó: "Es un proyecto desde los estudiantes hacia la comunidad. Se busca también convertir a los más pequeños en un semillero a futuro con este contagio por el uso de las energías renovables. La puesta a futuro es convertir Devoto en un modelo que se sustenta a partir de este tipo de energía, que apuesta de este modo a la salud ambiental con todo lo que ello implica, desdele bienestar social hasta la salud personal. También multiplicarlo, no solamente al habitante individual sino también a las fábricas y empresas, para que vayan incorporando y que conozcan cada vez más que hay otras alternativas para poder poner en funcionamiento todos los equipos que se necesitan y de esta manera contribuir al impacto".

"Es un incentivo"

Venica destacó que sin el aporte de instituciones como Fundación Nicolás Losano sería difícil o imposible concretar proyectos de este estilo. "Nosotros valoramos muchísimo la misión que tiene la Fundación Losano porque realmente incentiva el trabajo en investigación, en desarrollo, en propuestas comunitarias. Valoramos muchísimo todo eso. De no ser por ellos nosotros hoy no estaríamos hablando de este tema. No sólo es el acompañamiento económico sin también el incentivo para que nosotros podamos desarrollar este tipo de propuestas", dijo.

Gabriela Campra añadió: "Valoramos también el reconocimiento a la trayectoria. Está bueno ver como alguien de afuera también mira lo que las escuelas hacemos a diario y todo lo que ese proceso de años implica. Es ver que el esfuerzo es valorado y reconocido y nos vuelve en sueños, porque a este centro muchos de nosotros alguna vez lo imaginamos y era, más que un sueño, una utopía. Entonces el poder contar con este tipo de beneficios hace realidad todo lo que una vez soñamos".

La concreción de este proyecto se da en un contexto especial, signado por la pandemia y la virtualidad que la misma trajo en distintos ámbitos, entre ellos la escuela. Pablo Martínez, docente de la escuela técnica, aseguró al respecto: "Fue no solamente algo nuevo para los chicos y sus familias sino también para los docentes, nos tuvimos que adaptar todos. Creo que se fue consiguiendo. Fueron surgiendo distintos cambios a lo largo de todo este trayecto".

"Estamos agotados, estamos en la instancia de la elaboración de los informes pero creo que se consiguieron los objetivos. Si bien hubo complicaciones con la conectividad de algunos chicos, igualmente nosotros tuvimos la posibilidad, a través de la Municipalidad, de acercarles a algunos chicos en formato papel las actividades y eso ayudó mucho. Si bien eso implicó quizá una demora en la entrega de ciertos trabajos con respecto a los que participaban de forma virtual, estamos terminando muy bien", finalizó.