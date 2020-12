Aborto: diputado denunció amenazas y cambió su voto a favor por abstención

El diputado Daniel Ferreyra (Frente de Todos-Jujuy) denunció que tanto él como su hija recibieron amenazas por haber adelantado su voto a favor del proyecto. Tras afirmar que "no todos entienden lo que significa la palabra democracia", pidió "disculpas" y anticipó que modificará su posición a "abstención".

"No es un buen día para mí, parece que no todos entienden lo que significa la palabra democracia, respeto por el otro. El que piensa diferente no es un enemigo, simplemente piensa diferente", comenzó su discurso el legislador jujeño que en la mañana de ayer había anunciado su voto a favor del proyecto.

A continuación, relató: "Estoy recibiendo todo tipo de amenazas en lo personal, que no me preocupan, pero llamaron a lo de mi hija en la mañana de hoy".

"Esta mañana en un reportaje (en un medio local) dije que no se podía ser demasiado duro con aquellas mujeres que por diversas circunstancias se ven obligadas a recurrir al aborto, mujeres que tienen hijos, maridos borrachos que les pegan, que las maltratan y que las embarazan", continuó.

Ferreyra agregó: "He sido siempre respetuoso de las mujeres y no voy a cambiar".

"Una periodista dijo que vendí mi voto para aprobar la ley, y a mí en la vida, en muchos años, nunca me pudieron comprar. Por eso no tenía derecho a decir que me habían comprado el voto", lamentó el diputado oficialista.

Por último, aseveró; "No estoy actuando libremente y a la hora de votar me voy a abstener, les pido disculpas".