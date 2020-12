“No nos relajamos, seguimos a full y estamos pensando en el partido del domingo”, contó Argüello

El volante central Martín Argüello (20) es uno de los juveniles que debutó esta temporada en Sportivo Belgrano. Se inició en el club de baby Los Andes y luego pasó por Proyecto Crecer donde incluso llegó a debutar en Primera de Liga Regional a los 15 años.

En 2018 llegó a Sportivo Belgrano donde terminaría debutando con el plantel profesional y cumpliendo "el sueño del pibe" de "llegar a la primera del club de la ciudad", como él lo definió.

Argüello se mostró muy contento y asegura estar viviendo un gran momento tras jugar sus dos primeros partidos en el Federal A. “Estoy muy contento, en el debut tuve mala suerte por la lesión en la rodilla, terminé con mucha bronca, pero contento porque se ganó y sacamos los tres puntos y en nuestra cancha qué mejor que haber podido ganar, estamos punteros y solos”, contó en diálogo con El Periódico.

“En el debut estaba un poco nervioso, pero los compañeros, los más grandes sobre todo, me ayudaron y me alentaron, me dieron fuerzas y tranquilidad”, señaló el jugador. Le dieron tranquilidad, pero también un nuevo look porque a pocas horas de debutar la puerta de la pieza del Hotel Confianza de Corrientes sonó porque había tres peluqueros a domicilio: “Vinieron Gaviglio, Urquiza y Camisassa; me agarraron entre los tres con la maquinita y me cortaron el pelo”, contó entre risas aludiendo al clásico ritual del corte de pelo en los debutantes.

FÚTBOL PROFESIONAL • Martín Argüello pasó por la maquinita en la concentración, previo al encuentro ante Boca Unidos. ¡Éxitos Martín! pic.twitter.com/sZa8E1CkkZ — Sportivo Belgrano (@ClubSpBelgrano) December 5, 2020

Dentro de la cancha tiene una relación especial con Andrés Alderete, ambos integran el tándem del mediocampo "verde" y sin lugar a dudas el volante ex Gimnasia es una guía para Martín. "Me insiste que juegue tranquilo que sea simple, a veces yo me paso de vueltas, soy arrebatado y me tienen que frenar un poco", explicó el jugador, que se define como un volante con garra y buen juego tratando de imitar a Leandro Paredes, según comentó.

La familia feliz

Para su familia también es algo importante, lo cuidan, lo siguen y el propio Martín contó que “están muy contentos. Me siguen mucho, a full, ahora que estaba golpeado estaban muy atentos preguntándome como estaba”, explicó.

Martín trabaja desde hace unos años en la verdulería de la familia ubicada en Cabrera y Garibaldi, ayuda con lo que puede hasta que llega la hora de entrenar. Vive en el barrio Eva Perón de Estación Frontera así que muchas veces son su padres los que lo llevan hasta el predio de barrio San Cayetano, si es que no puede llevarse la moto.

Además, cuando se conoció la noticia de que iba a integrar el plantel profesional también en su casa fue una revolución de alegría. “Estaban muy contentos, no se si pensaban o sabían que podía llagar ser titular en el arranque”, comentó.

Lo que viene será sin dudas un gran desafío para él y para todo el plantel de la “verde”. En ese marco, Argüello destacó el hecho de que sean muchos juveniles en el plantel porque se conocen dentro y fuera de la cancha; y en cuanto al grupo señaló: “Somos un grupo muy unido, estamos juntos, tiramos todos para el mismo lado y eso es muy bueno”.

y agregó: "Pero no nos relajamos, seguimos a full, estamos pensando en el partido del domingo y vamos por todo"