Bruno Martelotto: "Hay que ilusionarse, todos estamos ilusionados"

El entrenador de Sportivo Belgrano habló sobre las sensaciones del segundo triunfo consecutivo de su equipo en el Federal A. Bruno Martelotto se manifestó contento y conforme por el resultado de este miércoles y por los jóvenes del plantel.

"Nosotros confiamos en este proyecto, confiamos en estos chicos, no hay que apurarlos y hay que darles tiempo. Hay muchas cosas positivas por rescatar y hay otras que hay que seguir mejorando, pero en líneas generales estoy contento por el grupo que se merece esto que está pasando", indicó el DT.

En cuanto a la planificación del partido, el entrenador señaló que Sportivo se encontró con un gol rápido. "Pensamos que el partido se iba a abrir y no se dio, el rival presentó un partido trabado y duro, quizás carecimos o no pudimos manejar la pelota como hubiésemos querido en el primer tiempo, nos costó encontrar espacios y tener más posesión del balón, queda para mejorar pero el equipo tiene hambre, tiene actitud y tiene eso de reponerse, cuando no puede jugar de la manera que nosotros queremos saca otras cosas, se nota un grupo muy comprometido, los que entran, los que juegan y los que no les tocó estar y entrenan para que el grupo se siga potenciando en esa competencia interna. Cuando uno de este lado ve todas esas cosas se queda tranquilo", explicó Martelotto.

El momento

"Uno imagina, lo sueña, lo quiere y trabaja para eso. Sabemos que el equipo fue de menor a mayor y nosotros en el dia a dia visualizamos cosas positivas, más allá de que en los primeros partidos amistosos dejamos dudas, obviamente que el envión del otro día fue importante y en las matemáticas en estas dos fechas con 4 puntos íbamos a estar bien, hoy tenemos 6 pero no nos podemos quedar con eso, el próximo domingo se viene otra final con un rival muy duro, intenso pero el ánimo es positivo, es bueno y cuando el equipo viene embalado tenemos que aprovechar eso", dijo el entrenador.

La expulsión de Peludé

En cuanto al debut y expulsión de Lucas Peludé, Martelotto contó que desde su lugar no vio ninguna acción que merezca la expulsión del juvenil sanfrancisqueño. "No soy de hablar de los árbitros pero me parece que la expulsión fue exagerada, de mi parte no vi ninguna agresión para expulsar y eso creo que es lo triste de la jornada. Lucas debuta y encontrarse con una expulsión es duro, pero confiamos en Lucas, tiene nuestro apoyo y tenemos que saber que hay un jugador muy interesante que tenemos que apoyar y ayudarlo a corregir ciertas actitudes, más allá de que yo no veo nada en esa jugada, pero lo veremos más tranquilo. Tenemos un futbolista importante y tenemos que apoyarlo", señaló Martelotto.

"Hay que ilusionarse"

Por último, el entrenador sentenció: "Hay que ilusionarse, todos nos ilusionamos, pero estamos dentro de un proyecto y eso no tiene que desenfocarnos. Obviamente que los resultado ayudan, nos ilusionamos y competimos porque queremos ser competitivos y tenemos jugadores que quieren ser competitivos. A la gente hay que decirle que estamos en un proyecto, que lo estamos llevando a cabo, que va a haber altibajos, pero hay que ilusionarse, claro que sí, todos estamos ilusionados".