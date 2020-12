En vivo online: Central Norte vs. Chaco For Ever por el Federal A

Central Norte de Salta recibirá en la tarde de este miércoles a Chaco For Ever por la segunda fecha de la definición del Torneo Federal A, en un partido que comenzará a las 19:30 en el estadio "Gigante del Norte" y será arbitrado por Carlos Gariano. Miralo en vivo online en esta página a la hora del comienzo por YouTube, con transmisión del canal DeporTV.

El partido también se podrá ver en vivo online en este link de Chaco TV.

También a través del Youtube del canal DeporTV y en la plataforma Contar.

Luego de la derrota en Resistencia ante Sarmiento por 1-0 en el debut, el Cuervo buscará levantarse ante el Negro chaqueño, que tuvo jornada libre en la fecha anterior.

Dos modificaciones habrá en el conjunto salteño que conduce Ezequiel Medrán. Maximiliano Cavalotti ingresará al arco en lugar de Lucas Rodríguez, lesionado, y Daniel Carrasco hará lo propio por Mateo Castellano, expulsado.

El sueño del ascenso

El ascenso a la Primera Nacional es el gran objetivo del equipo chaqueño de Daniel Cravero. De inicio tendrá un primer desafío más que complicado en Salta.

Probables formaciones

Central Norte: Maximiliano Cavalotti; Pablo Figueroa, Facundo Pardo, Arián Puchetta y Gianfranco Ferrero; Cristian Chavarría, Osvaldo Young, Daniel Carrasco y Maximiliano Casa o Luciano Giménez; Luciano Herrera y Martín Bravo.

Chaco For Ever: Leandro Ledesma; Humberto Vega, Marcos Fissore, Alan Giménez y César More; Ignacio Ruano, Oscar Gómez y Emanuel Díaz; Ricardo Villar; Renzo Riquelme y Julio Cáceres.

Hora: 19:30

Con información de Solo Ascenso