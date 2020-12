Casi 100 motos secuestradas en controles durante el fin de semana largo

Desde la Municipalidad subrayaron que además detectaron varias infracciones sanitarias y reiteraron que la pandemia no pasó.

Autoridades de la Municipalidad de San Francisco destacaron los resultados de controles vehiculares y otros vinculados al cumplimiento de las normas sanitarias en el marco de la pandemia realizados durante el pasado fin de semana extra largo. En ese sentido, detallaron que fueron retenidas 97 motos en controles y que se detectaron numerosas infracciones a las disposiciones preventivas sanitarias, por lo que reiteraron el pedido de responsabilidad a la comunidad y remarcaron que la pandemia todavía no terminó. ⁣

⁣

Los operativos fueron llevados a cabo por la Dirección de Policía municipal y la Dirección de Espectáculos Públicos, en forma conjunta con la Policía Federal y la Policía de la provincia de Córdoba, en distintos puntos de la ciudad.⁣

En materia de tránsito, el viernes 4 de diciembre se labraron 41 actas y se procedió al secuestro de todas las motocicletas involucradas, en un control efectuado en 9 de Septiembre y General Paz, en barrio San Martín. Asimismo, el domingo, en avenida Cervantes (frente al acceso a la Sociedad Rural) se realizaron 42 actas y se secuestraron todas las motocicletas, cinco de ellas con caños de escapes antirreglamentarios; mientras que el lunes 7 se secuestraron 14 motocicletas. ⁣

⁣

El secretario de Gobierno, Damián Bernarte, señaló que los controles ponen de manifiesto la resistencia en algunas personas en el cumplimiento de las normas de tránsito y sanitarias. "Cuesta que cuidemos la vida y la salud cuando seguimos detectando reuniones sociales donde no se cumple con el distanciamiento social, donde la gente se relaciona sin los cuidados permitentes como al uso del barbijo, estando en lugares no adecuados para ningún tipo de reunión social, sin ventilación, compartiendo vasos, jarras y donde pareciera que porque hace calor el virus desapareció y eso no es cierto", cuestionó el funcionario.

"El virus sigue circulando entre nosotros y si cada vez nos movemos más y hay mayor interrelación entre nosotros volveremos a tener un rebrote de una enfermedad que llevó muchísimo tiempo controlar”, añadió.

Respecto a los controles de tránsito, Bernarte subrayó que se repiten las infracciones. "Hay características particulares que se repiten, conductores en moto que no usan el casco poniendo en riesgo la integridad física propia y de terceros, aquellos que usan sus vehículos de manera antirreglamentaria generando una contaminación sonora con escapes libres no permitidos, y además algunas personas no cuidan de su integridad física y la de terceros conduciendo bajo los efectos del alcohol", detalló.

"No se puede decir que el Estado municipal no está presente, los números estadísticos sobre los resultados de los operativos realizados así lo demuestran, pero no tiene el municipio una capacidad para estar controlando cada sector y a cada persona que integra nuestra comunidad”, dijo.⁣

“Debemos terminar de entender que nos tenemos que cuidar cada uno de nosotros, sino seguiremos sufriendo esta doble pandemia, la del Covid y la de los lesionados y muertos en accidentes de tránsito”, finalizó.⁣

⁣

Colaboración

Por su parte, el responsable de la Secretaría Privada de Gestión Institucional, Rodrigo Buffa, explicó que más allá de que por el contexto de pandemia la mayor parte de los controles en estuvieron enfocados en el cumplimiento de las medidas de prevención sanitarias, desde el Ejecutivo se mantiene la política en cuanto a los controles de tránsito y prevención de accidentes e infracciones. "Hemos estado trabajando en los últimos años junto a las diferentes fuerzas de seguridad, representantes judiciales y fuerzas vivas con este único objetivo. Quiero agradecer a todos los inspectores municipales, Policía de la Provincia, Policía Federal, Gendarmería, FPA y al grupo Eter por desarrollar semana tras semana innumerables acciones que tienen como finalidad la seguridad de todos los sanfranciqueños”, manifestó Buffa.⁣

Los controles

Siempre según el detalle de fuentes municipales, en los operativos llevados a cabo, además de los de tránsito, se detectaron varias fiestas clandestinas. Una de ellas fue el sábado, aproximadamente a las 6 de la madrugada, donde unas 30 personas se encontraban en Av. de los Constituyentes y Asunción, en el Loteo Manantiales, en el lugar conocido como “Traslasierra”. El domingo se detectaron tres reuniones sociales no autorizadas: en Rosario de Santa Fe al 1.700 (90 personas, amplia mayoría menores de edad) y en Av. del Libertador Norte al 1.400, en barrio José Hernández.⁣

⁣

También en la madrugada del día domingo en Av. Cervantes 4.900 (“Costanera seca”) fue cancelada otra reunión, en la que uno de las personas que escapaba embistió a una oficial de la Policía de Córdoba. El conductor de la moto dio positivo en la prueba de alcoholemia y se le secuestró el vehículo.

⁣

También a las 4 de la madrugada en calle Sarmiento al 400 se secuestró un automóvil por alcoholemia positiva de su conductor, mientras que a las 06:10 se desarticuló una fiesta con aproximadamente 80 jóvenes realizando la despedida de sus estudios secundarios en Av. de los Constituyentes y Brasil, Loteo Manantiales. En ese lugar se secuestró un automóvil por alcoholemia positiva de su conductor. También en calle Almirante Brown 600, en barrio Sarmiento, se detectó una reunión con 20 personas mayores de edad. ⁣

⁣

También el domingo se desalojó a varias personas que se encontraban en la “Costanera Seca” tomando alcohol y se secuestraron dos motocicletas.⁣

⁣

Finalmente, el lunes 7 se detectaron dos fiestas no permitidas. Una con 40 personas en Pueyrredón al 200 en barrio Vélez Sarsfield, y la segunda en Madre Angelina Romero 1600 en Loteo Brisas del Sur, con unas 30 personas.

⁣

Además, aproximadamente a las 6 se desalojó a varias personas en la “Costanera seca” tomando alcohol y se secuestró un automóvil cuyo conductor al intentar fugarse del lugar embistió a una motocicleta en Gobernador del Castillo y Asunción, provocando lesiones al conductor. Se le hizo test de alcoholemia y el resultado fue positivo. Se debió llamar a un servicio de emergencias médicas para asistir al motociclista lesionado.⁣