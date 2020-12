Juventus festejó en Barcelona: Cristiano marcó un doblete ante un deslucido Messi

RESUMEN: Barcelona vs. Juventus [0-3] | UEFA Champions League | GOLES - eldieztops

Cristiano Ronaldo, autor de dos goles de tiro penal, le ganó el duelo a Lionel Messi en la victoria de su equipo, Juventus, sobre Barcelona por 3 a 0 como visitante, en la sexta y última fecha del grupo G de la Liga de Campeones de Europa.



El portugués marcó a los 12 minutos del primer tiempo y a los 6m. del segundo, de penal, y el otro fue del estadounidense Weston McKennie, a los 20m. de la primera parte.



Con este triunfo, Cristiano Ronaldo suma 11 en su historial ante Messi (16) con 36 enfrentamientos entre clubes y selecciones nacionales. Además, Ronaldo llegó a 21 tantos y Messi se quedó en 22 y 12 asistencias.



En la previa, los dos futbolistas se saludaron con calidez pero brevemente. Se extendieron la mano y el portugués le apoyó una mano en el hombro a Messi, con el que se vio luego de poco más de dos años.



A su vez, Juventus alcanzó y superó a Barcelona en la tabla, con 15 unidades, por mejor diferencia en el cruce. En la zona completaron los humildes Dinamo Kiev (Ucrania), clasificado a la Liga de Europa, con cuatro puntos y Ferencvarosi (Hungría) con uno.



Juventus controló la dinámica del partido desde el arranque frente a un Barcelona de mala temporada, a pesar de estar entre los 16 mejores de la Liga de Campeones, y con un Messi aislado, sin socios y lejos de mostrar los chispazos de la ida en Turín (2-0).



El conjunto italiano mostró otra actitud, más proactiva a la hora de recuperar la pelota y un mejor trato en la posesión con el exquisito pie del galés Aaron Ramsey.



Así fue que llegaron los goles de Cristiano Ronaldo y de Weston McKennie, con una hermosa definición, en tan sólo 20 minutos de juego.



Por su parte, Messi, que con el paso de los partidos en este semestre no halló su mejor versión, se asoció cuando pudo con Jordi Alba, ya que el resto de sus compañeros se mostraron deslucidos y con intervenciones erróneas constantes.



Es que si bien el equipo catalán no se halló en el campo y perdió la brújula desde el minuto cero, en el ocaso del primer tiempo mostró cierta rebeldía cuando Messi se animó y probó en dos ocasiones al veterano Gianluigi Buffon.



Sin embargo, toda esperanza se terminó cuando otra vez Cristiano Ronaldo se enfrentó cara a cara desde los 12 pasos a Marc-André ter Stegen y marcó el 3 a 0, que significó una derrota personal de Messi y la cesión del primer lugar en la zona para Barcelona.



Apurado por el resultado, Barcelona fue constantemente en la búsqueda de los dos tantos restantes para recuperar el liderazgo, aunque se topó con sus limitaciones ofensivas, más allá de los nombres que integraron su delantera.



En los últimos minutos, Dybala ingresó por Morata, y sumó un poco de acción en Juventus, a donde no consiguió asentarse desde la llegada del nuevo entrenador, Andrea Pirlo, y ya suena en algunos equipos de la Liga de Inglaterra para el mercado invernal.



Los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa se sortearán el lunes 14 de este mes y comenzarán el martes 15 de febrero y miércoles 16.





Síntesis del partido:



Barcelona: Marc-André ter Stegen; Sergiño Dest, Ronald Araújo, Clément Lenglet y Jordi Alba; Miralem Pjanic y Frenkie de Jong; Trincao, Lionel Messi y Pedri; Antoine Griezmann. DT: Ronald Koeman.



Juventus: Gianluigi Buffon; Danilo, Leonardo Bonucci y Matthijs de Ligt; Juan Cuadrado, Weston McKennie, Aaron Ramsey, Alex Sandro y Arthur; Álvaro Morata y Cristiano Ronaldo. DT: Andrea Pirlo.



Goles en el primer tiempo: 12m. Cristiano Ronaldo (JUV), de penal y 20m. McKennie (JUV).



Goles en el segundo tiempo: 6m. Cristiano Ronaldo (JUV), de penal.



Cambios en el segundo tiempo: Antes de comenzar, Júnior Firpo, Samuel Umtiti y Martin Braithwaite por Jordi Alba, Clément Lenglet y Trincao (BAR), 21m. Riqui Puig por Pedri (BAR), 26m. Adrien Rabiot por Aaron Ramsey y Rodrigo Bentancur por Arthur (JUV), 37m. Óscar Mingueza por Ronald Araújo (BAR), 39m. Federico Bernardeschi por Juan Cuadrado y Paulo Dybala por Álvaro Morata (JUV) y 46m. Federico Chiesa por Cristiano Ronaldo (JUV).



Amonestados: Alba, Umtit, Firpo y Lenglet (BAR); Morata, Danilo y Ramsey (JUV)



Árbitro: Tobias Stieler (Alemania).



Estadio: Camp Nou (Barcelona, España).