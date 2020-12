Bomberos se prepara para el regreso de los bailes bajo la modalidad "burbuja"

Bomberos Voluntarios de San Francisco se mantienen expectantes con la planificación del regreso de los tradicionales bailes al tradicional Gigante que lógicamente serán bajo protocolos y distanciamiento, pero que aún no están definidos y estiman que serán similares al baile de Banda XXI en Río Cuarto del pasado fin de semana.

Rodrigo Franceschi, presidente de la institución local, explicó que “están entusiasmados y esperando que se pueda aprobar el protocolo” y manifestó que esperan concretar el primer espectáculo para mediados de enero.

"Tenemos una orientación sobre el espectáculo que se hizo en Río Cuarto. La idea es aplicarlo con burbujas de 6, 8 o 10 personas. En base a eso estamos esperando qué se puede hacer para llevarlos a cabo", indicó.

Los bailes, según adelantó Franceschi, serían similares al espectáculo realizado por Banda XXI en Río Cuarto que llevaría la capacidad del salón de Bomberos a 500 personas. En ese sentido, indicó que estiman poder realizar los espectáculos tanto en el salón como en el playón, al aire libre. "Incluso manejamos la posibilidad de realizarlo tipo teatro, tal como se hace en Carlos Paz, con distanciamiento. Son ideas que se van dando", comentó.

Por otro lado, al realizarse bajo el modo burbuja, con sillas, mesas y un especie de "corralito" abre la posibilidad de que se ofrezca un servicio de catering con bebidas y comida.

Grilla, cuarteto y más. "Por ahora no hay nada en concreto, hay muchos sondeos con cinco o seis bandas y artistas solistas que quieren venir, incluso otros géneros como rock y folklore. No vamos concretar nada hasta saber protocolos, una vez que nos den el ok nos vamos poner trabajar dia y noche para llegar cuanto antes a concretar el primer espectáculo", dijo Franceschi.