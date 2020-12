En la primera etapa, Imowi estará disponible para más de 300 mil usuarios

La cámara de cooperativas de telecomunicaciones Catel ya lanzó la primera marca de servicio móvil del sector cooperativo denominada Imowi, cuyo objetivo es llegar a todo el país a través de más de 1000 cooperativas y 1500 pymes del interior.

Imowi estará disponible en el mercado a partir de junio, tendrá cobertura en todo el país y en el extranjero con precios basados en la visión y misión cooperativista. Además, apunta a llegar a los pequeños pueblos de menos de 500 habitantes a donde otras empresas no alcanzan.

En ese marco, Ariel Fernández Alvarado, presidente de la Cámara de Cooperativas de Comunicaciones y gerente de la Cooperativa Telviso, dialogó con El Periódico sobre el lanzamiento de este nuevo operador de telefonía celular y brindó detalles del proyecto.

¿A qué usuarios va a beneficiar este nuevo prestador de telefonía celular?

Imowi va a estar operativamente en abril y en junio en el mercado, tiene alcance nacional, cualquier usuario o socio de las cooperativas de Catel que desee sumar este servicio va a tener cobertura en toda la Argentina y en otros países por acuerdos realizados con prestadores internacionales.

¿Este nuevo servicio es la pata que le faltaba a las cooperativas?

Sí, tiene que ver con un proceso de evolución tecnológica. En el último tiempo ya no alcanzaba con que la emprendiera una cooperativa de manera individual como con la TV, que hubo una integración nacional con Colsecor, y ahora con la movilidad. Son dos proyectos que si no se emprendieran desde una entidad cooperativa por la escala y la inversión sería muy difícil que estas cooperativas del interior tengan las mismas herramientas que los grandes proveedores nacionales.

Uno de los objetivos es llegar a pueblos donde no se brinde servicio o un servicio adecuado.

Es como decís, el proyecto tiene dos etapas. En una primera etapa tiene que ver con completar la oferta fija con la oferta móvil tal como lo vienen haciendo grandes operadores. Esto es histórico, lo hicimos en TV y hoy en telefonía móvil, somos el primer prestador fuera de las grandes empresas que anuncia este proyecto de gran envergadura que estará en las cooperativas que componen el proyecto, pero en la etapa dos está pensado para iluminar lugares donde hoy no llega otro prestador...

¿Al principio será sólo para los socios de estas cooperativas o estará abierto a cualquier persona?

Inicialmente el servicio estar disponible para socios y usuarios de las cooperativas que están en esta primera etapa, la planificación es sumar otras entidades como se ha sumado Colsecor y que cada vez sean más las que se sumen. La clave es el músculo local, la customización y la cercanía de las cooperativas en su territorio, no solo cooperativas de telecomunicaciones, puede ocurrir en una cooperativa eléctrica que comience a incursionar con la conectividad con este producto.

Entonces, un usuario de San Francisco podría contratarlo con otra cooperativa, como la de Morteros, teniendo en cuenta que no hay dependencia física como puede ser el cableado para la TV.

Sí, por ejemplo la cooperativa de Morteros ofrece el servicio móvil, la cobertura va a ser en toda la Argentina y lo va poder ofrecer en todo el radio que considere como estratégico, podría ser una manera -sin hacer obras- que esta cooperativa pueda llegar con el servicio móvil a otra localidad, aunque en un inicio lo toma como completar su oferta para pasar del triple play al cuádruple play, pero podría trabajar en ambos escenarios: local y regional móvil.

¿Cuáles son las ventajas de imowi?

Son muchísimas. Como base la cooperativa tiene una manera diferente de definir el precio de un servicio, nunca nos basamos en una cuestión de rentabilidad sino que ser una entidad sin fines de lucro ese análisis va por líneas diferentes a la de grande operadores. Por otro lado las cooperativas que ya tiene algún servicio de telecomunicaciones, esa infraestructura invertida es otro de las activos que este proyecto suma, el proyecto móvil de Catel tiene como activo la red Movistar pero el otro activo es la red de las cooperativas, entonces cada cooperativa con su propia infraestructura puede trabajar con su red y en su ciudad donde más usuarios concentra para mejorar el servicio en esos lugares. Un dato no menor es que el 80% del uso de usuarios móviles es de red fija, de la misma cooperativa, y solo el 20% utiliza la red móvil.

¿Qué cantidad de abonados tienen previsto captar en la primera etapa?

Es muy amplio. El proyecto inicial tiene un plan de más de 300 mil usuarios, ese plan está armado con estas cooperativas que inicialmente ofrecerán el servicio, a medida que las cooperativas a través de Catel, Colsecor u otro acuerdo que lleguemos a hacer se sumen, el número se va a ir moviendo de manera exponencial. En Argentina hay más de mil cooperativas, más grande es el proyecto y más relevancia va a tener el servicio cooperativo en el sentido de mercado, de leyes regulatorias, de políticas; necesitamos hacer de esto un proyecto relevante para tener injerencia en las políticas públicas, porque se trata de llevar conectividad a lugares donde no lo hay y ahí no hay un número grande de personas, el objetivo es conectar a una Argentina que hoy no tiene acceso a internet o acceso a la información, algo básico que lo ha puesto sobre la mesa la pandemia como algo esencial.

¿Cómo garantizan la conectividad?

Movistar entendió que nos podíamos complementar y que Imowi le agregaba valor aportando esta mirada en al interior del país. Es muy difícil pensar un servicio nacional sin pensar en los grandes operadores, sino tendríamos que pensar en una red en todo el país habiendo tres redes construidas, es muy complejo y la inversión está muy alejada. La base es ese acuerdo con Movistar, el piso es ese y a partir de ahí construimos, por eso las redes fijas de las cooperativas agregan valor, porque está la red de Movistar y la red de la Cooperativa, ahí aparecen estrategias sinérgicas y las cooperativas pueden romper con la concepción del servicio móvil como está definido actualmente, incluso desde los contenidos audiovisuales porque también va de la mano con la pata audiovisual, con Colsecor, todo lo que construimos no le envidia nada, sino todo lo contrario, tiene más creatividad en el interior de lo que puede aportar cualquier despliegue de las grandes empresas de telecomunicaciones.