"Gracias por bancarme": La Mona festejó 53 años en la música con un streaming

[VIDEO] "Lo que viví anoche no tiene palabras, fue como si hubieran estado ahí conmigo, los sentí tan cerca como siempre", dijo La Mona después del show. Mirá el recital completo.

La Mona Jiménez celebró este lunes sus 53 años con el cuarteto con un masivo streaming que también significó el regreso a los escenarios después de varios meses. El recital se desarrolló desde las 23,30 en el monumental Sargento Cabral, de barrio San Vicente, "el templo" para sus fanáticos.

Para este primer espectáculo vía online, Juan Carlos Jiménez Rufino dispuso de tickets a un valor de 600 pesos más impuestos cada uno y se estima que más de 100 mil personas fueron testigos de este debut.

"Seguro pasamos los 120 mil espectadores porque en el Zoom que tenía él en el escenario se veían casas a donde había 10 personas. Muchas familias y amigos pasándola espectacular", dijo a Cadena 3 Carli Jiménez.

El show contó con una puesta en escena sin precedentes: pantallas LED de 360 grados y una cámara exclusiva que siguió en todo momento al "mandamás".

"Laburamos dos meses para diseñar los visuales. Como nunca en el cuarteto tuvimos tanto tiempo para preparar un show. Acá con mi viejo tenemos tanto material para entrar en eso que quisimos ir a fondo. No hacer un streaming más", agregó.

Cumpleaños 70

Carli Jiménez se refirió a la habilitación de los shows presenciales en Córdoba e indicó que, dados los protocolos, el cumpleaños de su papá podría festejarse en un estadio de fútbol al 50% de capacidad.

"A esto le sumaríamos una transmisión para los que queden afuera o que sean de otras partes. Me parece que podría ser una buena posibilidad para sus 70", explicó.

"Gracias por bancarme"

“¡Gracias gracias gracias gracias! Por estar siempre conmigo, por bancarme, en todos los momentos de mi vida, con todos los obstáculos y todas las cosas buenas. Lo que viví anoche no tiene palabras, fue como si hubieran estado ahí conmigo, los sentí tan cerca como siempre dándome ese aliento que me brindaron toda la vida y me dieron todas las energías. ¡Gracias por tanto amor!”, se sinceró el artista en mensajes que difundió por Instagram, Facebook y Twitter.