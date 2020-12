Así se juega la segunda fecha del Federal A

Este miércoles se juega la segunda fecha del Torneo Federal A donde Sportivo Belgrano recibirá a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo a partir de las 18.30 en el estadio "Oscar C. Boero". La "verde" buscará ratificar el resultado conseguido en Corrientes ante un rival que viene de capa caída.

El equipo "granate" viene de caer por 3-0 ante Juventud Unida de Gualeguaychú en la primera fecha. También el miércoles, pero a las 17.10, el propio Juventud Unida recibirá a Unión de Sunchales por la misma zona.

Resultados de la primera fecha:

Reválida Norte

Mie 17.10 hs Juv. Unida vs. Unión Sunchales

Mie 18.30 hs Sportivo Belgrano vs. Def. de Belgrano

Libre: Boca Unidos

Tabla

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Juv. Unida (G) 3 1 1 0 0 3 0 +3 2 Sp. Belgrano (SF) 3 1 1 0 0 1 0 +1 3 Union (S) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Boca Unidos 0 1 0 0 1 0 1 -1 5 Defensores (VR) 0 1 0 0 1 0 3 -3

-El primero pasa a la Etapa Eliminatoria por el 2°Ascenso.

Reválida Sur

Mie 17.10 hs Sp. Peñarol vs Desamparados

Mie 17.30 hs Sol de Mayo vs Camioneros

Mie 18 hs Cipolletti vs Círculo Dep.

Libre: Sp. Estudiantes San Luis

Tabla

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Estudiantes (SL) 3 1 1 0 0 1 0 +1 2 Cipolletti 1 1 0 1 0 1 1 0 3 Desamparados 1 1 0 1 0 1 1 0 4 Circulo Dep. (O) 1 1 0 1 0 0 0 0 5 Sol de Mayo (V) 1 1 0 1 0 0 0 0 6 Camioneros 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Sp. Peñarol (SJ) 0 1 0 0 1 0 1 -1

-El primero pasa a la Etapa Eliminatoria por el 2°Ascenso.

Campeonato Norte

Mie 17.10 hs Depro vs Sarmiento

Mie 17.30 hs Douglas Haig vs Sp. Las Parejas

Mie 19.30 hs Central Norte vs Chaco For Ever

Tabla

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Guemes (SdE) 3 1 1 0 0 1 0 +1 2 Sarmiento (R) 3 1 1 0 0 1 0 +1 3 Defensores (P) 1 1 0 1 0 1 1 0 4 Sp. Las Parejas 1 1 0 1 0 1 1 0 5 Chaco For Ever 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Central Norte (S) 0 1 0 0 1 0 1 -1 7 Douglas Haig 0 1 0 0 1 0 1 -1

-El primero clasifica a la Final por el 1°Ascenso. -Del 2 al 7 pasan a la Etapa Eliminatoria por el 2°Ascenso.

Campeonato Sur

Mie 17:10 hs Juv. Unida (San Luis) vs. Dep. Madryn

Mie 17:30 hs Sansinena vs. Villa Mitre

Mie 18 hs Huracán Las Heras vs. Dep. Maipú

Libre: Olimpo

Tabla

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Dep. Madryn 3 1 1 0 0 1 0 +1 2 Juv. Unida (SL) 1 1 0 1 0 1 1 0 3 Villa Mitre (BB) 1 1 0 1 0 1 1 0 4 Olimpo 1 1 0 1 0 0 0 0 5 Sansinena (GC) 1 1 0 1 0 0 0 0 6 Dep. Maipu 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Huracan (LH) 0 1 0 0 1 0 1 -1