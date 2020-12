Devoto llevó la cultura a las calles con una carroza itinerante

Clericó Cultura Viva Comunitaria, una organización comunitaria de Devoto, llevó el arte a las calles de esa localidad días atrás, con una propuesta innovadora en tiempos de pandemia: una carroza cultural itinerante.

La iniciativa implicó construir un escenario móvil para compartir y celebrar expresiones artísticas locales en vivo, mientras se recorrían las calles del pueblo.







Evelin Chiavassa, miembro de la organización, adelantó que la propuesta se replicará en las próximas semanas con nuevas propuestas y con artistas que no participaron de esta primera edición.

“Implicó usar toda la creatividad para realizar una actividad cultural donde participe la comunidad, y pueda presentarse y compartir todas las experiencias artísticas de la ciudad. Dijimos ‘no podemos ir a un escenario, nos vamos a un escenario itinerante que recorra todas las calles’”, contó.

Según indicó Chiavassa, la idea fue debatida entre todos los artistas del pueblo, siempre pensando en realizar una actividad que no reúna muchas personas a fin de respetar el distanciamiento social y no poner en riesgo la salud. “Tiramos la idea con toda la precaución de que no podíamos ser muchos y no podíamos extendernos en más de una o dos horas para evitar cualquier evento que ponga en riesgo la seguridad por el momento que estamos atravesando”, explicó.

El evento

Para concretar la idea, los artistas decoraron un acoplado con máscaras y banderines. “Hicimos un grupo con la gente de técnica del pueblo, que también fue una ayuda enorme y un pequeño aporte a su labor, porque también hace meses que están parados, y armamos cuatro postas de música y poesía”, dijo Chiavassa.

Si bien en un primer momento se pensó en hacer alguna puesta teatral sobre el carro, luego la idea se desestimó teniendo en cuenta que no podían bajar a la calle y que no podían reunir a muchas personas sobre él.

“Era muy arriesgado, así que armamos en la carroza con dos locutores y dos compañeras que hacían susurros y saludos. Eso, mientras la carroza se movía de posta a posta en el pueblo. La locución entre los cuatro era en vivo, alegre, con saludos o contando anécdotas del pueblo. Pasábamos por lugares históricos, entonces se hacía alguna alusión, algún chiste. La gente se reía, bailaba, mandaba saludos”, contó.







La intervención, que se realizó el viernes 27 de noviembre sin previo aviso, comprendió cuatro postas: “La primera parada fue en la plaza, donde participaron dos artistas que hacen cuarteto, cumbia, boleros y música urbana. Estuvimos unos 30 minutos en esa posta y después fuimos a la fuente del centenario. Ahí hubo un grupo de folclore y participó el ballet local. Tuvimos el permiso de bailar en la plaza. Esa posta fue bien céntrica, participó un montón de autos, se armó una especie de caravana en el momento, siempre mucha emoción, mucho encuentro de miradas, de aplausos, de tanto tiempo sin poder participar de alguna actividad así”.

“De ahí nos fuimos al polideportivo, había un montón de gente entrenando. Ahí hicimos cumbia y cuarteto. Después cerramos con una peña de folclore. Es un predio abierto, gigante, y se arrimaba la gente pero siempre con distanciamiento. La Policía Municipal de Tránsito nos acompañó. Salió perfecto todo, muy lindo, hubo mucha emoción por tantos meses sin armar un escenario. Fue muy lindo, la gente bailaba, participaba, y esas fueron las postas que se pudieron hacer hasta el momento”, agregó.

El próximo

Ahora, la propuesta busca replicarse, aunque requerirá nuevamente mucho esfuerzo.

“El evento fue autogestivo, fue una movida que implicó costos mínimos, entonces eso es lo que nos está limitando a ver si podemos lograr otro evento de esas características, con esa calidad de sonido, luces, transporte”, apuntó Chiavassa.







Y añadió: “La idea es hacer algo antes de Navidad o ya en enero donde participen los artistas que quedaron afuera. Seguro lo vamos a volver a hacer porque es la única actividad permitida que se puede hacer. Queremos hacer radioteatro en vivo. Creo que fue una herramienta artística que llegó para quedarse. En el transcurso del verano lo vamos a hacer, en enero seguramente, pensábamos hacerlo alusivo, temático, por ejemplo de carnaval, de teatro, de cuentos, de chistes”.

Sobre la organización

Clericó Cultura Viva Comunitaria es un espacio cultural que nació en Devoto hace unos dos años y que realiza actividades culturales como festivales, peñas o carnavales. Desde su surgimiento realizó los carnavales del pueblo, populares y gratuitos, invitando a comparsas y murgas de toda la región.

También participó en el cuarto Congreso de Cultura Viva Comunitaria, como sede de la provincia, evento que se concretó en San Francisco.

Miembros de la red Cultura Viva del Este Cordobés, también llevan adelante talleres como ritmo, percusión, plástica, cocina o lectura.