"Siempre soñé con un San Francisco así y de a poco lo vamos creando"

Distintas agrupaciones, entre ellas el Centro Trans San Francisco, Pxtos Peronistas, Socorro Rosa y Movimiento Feminista San Francisco, participaron este domingo de la Marcha del Orgullo, un evento que busca visibilizar a la comunidad LGBTIQ y sus problemáticas.

La concentración tuvo lugar cerca de las 18 en la Plaza Vélez Sarsfield y desde ahí marcharon hacia la Plaza Cívica en donde hubo lectura de documentos con los reclamos de la comunidad.

Jimena Agüero, del Centro Trans San Francisco, explicó que entre estos reclamos, por ejemplo, está el pedido por una efectiva inclusión laboral trans, el aborto legal y la nueva ley de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e ITS.

Pero además, la marcha se realizó para ganar visibilidad en la sociedad: "Nos queremos hacer visibles en la ciudad, existimos y somos parte de ella, no desde ahora sino desde siempre".







Agüero comentó que a dos años de creada la entidad, los avances han sido muchos aunque faltan otros. "A nivel social notamos que tenemos muy buena aceptación pero bueno, por parte del municipio hasta el día de hoy no tenemos ningún tipo de respuesta. Hace dos años que se fundó el Centro Trans y hemos mandado cartas en varias oportunidades invitándolos a que conozcan el Centro y no hemos tenido ninguna respuesta. Primero queremos presentarnos, y después presentarles la problemática que vivimos las personas trans día a día y que acá en el municipio se adhieran al decreto nacional que lanzó el presidente hace dos meses atrás", explicó.

En tanto, contó que otro de los avances fue el crecimiento, en los últimos meses, del Centro Trans. "Últimamente se están sumando un montón de chicas muy jovencitas que están justo en el proceso de transición. Nosotras más o menos las estamos asesorando sobre cómo tienen que hacer, siempre inculcándole que no a la calle, no a la droga. Después cada uno hace lo que quiere, pero por el momento es lo que estamos haciendo. Se han incluido un par de chicas en lo que va del 2020 siendo que no pudimos hacernos más visibles debido a la pandemia pero sí, se han sumado, otras se han ido, vuelven, es como todo", dijo.

Y agrego: "Pasa que fue un año complicado en que no nos hemos podido reunir, no hemos podido hacer muchos eventos, a este evento lo suspendimos en dos ocasiones por mal tiempo y porque pensábamos que no íbamos a poder llevarlo a cabo pero bien, estamos muy contentas, mucho más formadas y tenemos más herramientas para poder presentarnos y saber qué es lo que tenemos que hacer".

Por una nueva ley de VIH, hepatitis, tuberculosis e ITS

Nicolás Durán, de Pxtos Peronistas, también dio a conocer los reclamos desde la entidad de la que forma parte: "Son varias las consignas, una de las consignas es la nueva ley de VIH Sida que fue presentada hace tres semanas. Es una ley vieja, del 94, que se espera que se actualice, que contempla medicamentos y una mirada que se tiene que actualizar a la medicina de ahora. No solamente VIH, sino demás infecciones de transmisión sexual. También el aborto, la ley de inclusión trans, la reparación histórica para personas travestis, la separación de Iglesia y Estado y Educación Sexual Integral".







Por su parte Chano Asencio, también integrante de la agrupación, sumó: "Vamos a leer un poco qué es lo que venimos pidiendo. Hace años que se viene marchando. Creo que en los últimos tres o cuatro años venimos pidiendo lo mismo".

"Hay avances en el sentido de lo social, un poco se están movilizando, está empezando a salir gente nueva, es necesario para San Francisco estar haciendo esto porque hay mucha gente que está todavía oculta, tapada y necesita un empujón como para salir y amarse. Les cuesta por la mirada del otro, la gente suele mirar qué hacen, qué dicen pero por el momento vamos bien, esta es la cuarta marcha, para mí es raro, tengo 27 años y siempre soñé con un San Francisco así y de a poco se va construyendo y de a poco lo vamos creando", añadió.