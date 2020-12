El contexto de pandemia disparó la reserva de vacunas antigripales

El contexto de pandemia disparó por estos días las reservas de vacunas antigripales que suelen colocarse a fines de marzo o principios de abril de cada año. Así lo indicaron desde la Farmacia B Salud, desde donde es el primer año que permiten reservarlas, a raíz de la demanda generada.

Desde el negocio aseguran que esta tendencia tiene que ver con que el año pasado, cuarentena mediante, algunas personas que no se habían puesto la vacuna contra la gripe aún, luego no pudieron conseguirla. Pero el contexto sanitario por la pandemia por coronavirus también reforzó la concientización sobre importancia de la vacunación y favoreció esta tendencia.

“Nosotros, todos los años en esta fecha reservamos las vacunas. Se hace siempre una compra anticipada como farmacia. Compramos anticipadamente desde siempre. Tomamos lo que se vendió el año anterior y compramos. Todos los laboratorios que fabrican vacunas largan una preventa de antigripales en esta fecha, solo que hay personas que no lo saben”, explicó Mariana Tissera, del área de Compras de la farmacia.

Esperan más demanda

Tissera comentó que tras lo ocurrido este año con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, fue imposible comprar algunas vacunas más a las que ya se habían encargado en la preventa. “Compramos más o menos 200 dosis, este año, no nos alcanzaron y quedaron afuera algunas personas. En un año normal yo puedo volver a comprar en marzo o abril, queda un remanente, pero este año fue imposible, no quedó ninguna vacuna antigripal. Fue tanta la demanda que no hubo forma de conseguir, y mucha gente se quedó afuera”, reconoció.

Respecto a las causas por las que esperan que aumente la demanda, mencionó dos principales: “Tienen miedo de quedarse sin. Hay gente que encarga siempre para toda su familia.Y después hay gente que dijo ‘me voy a vacunar, con todo esto no me haría mal, ayuda al sistema inmune’”.

Asimismo, cualquier persona puede reservar su vacuna antigripal. “Las personas de grupos de riesgo son las primeras que saben que se tienen que vacunar y las suelen comprar. Siempre decimos que la Municipalidad las entrega gratuitas todo el año y este año fueron a vacunar casa por casa, pero hay personas que no quieren esperar y prefieren pagarla”, dijo Tissera.

“Las personas con riesgo las van a comprar. A los niños menores de 1 año también se las colocan gratis pero a lo mejor menores de 2, 3, 4 y 5 años tienen alguna patología y también se las van a comprar sus papás. Y este año se van a vacunar todos los que no quisieron vacunarse años anteriores por el miedo de todo esto del Covid-19, es así, nos pasó que todos los que no quisieron vacunarse ahora se querían vacunar”, agregó.

De todas maneras, el incremento en la demanda no puede medirse aún ya que este es el primer año en que la farmacia permite reservarlas.

¿Cuánto saldrá?

En materia de precios, es difícil saber cuánto saldrá la vacuna antigripal el año que viene pero es posible estimarlo. “Nos dijeron que no va a haber una gran variación de lo que sale hoy. Hoy en día una vacuna sale 1800 pesos más o menos, estiman que no aumente más del 15 por ciento para marzo, es lo que nos dijeron, pero no sabemos hasta último momento, hasta que no llegue, cuánto nos van a facturar”, explicó.

Para encargarla, los interesados deberán llegarse a la farmacia, dejar sus datos de contacto y entregar una seña que luego se reintegrará.