Brinkmann sumó una nueva cooperativa de trabajo y va por una más

Días atrás, Brinkmann sumó una nueva cooperativa de trabajo, en este caso agroecológica: Eco Terra. La iniciativa es una apuesta más al trabajo formal que buscan conseguir a través de cooperativas de trabajo. Así, Eco Terra se sumó a La Nueva Esperanza, la láctea que funciona hace tiempo, y a BrinCoTex, una textil recientemente incorporada.

“Desde ese día tan horrible que nos tocó vivir con el cierre de la cooperativa Sancor, es allí desde donde desde el municipio de alguna manera se impulsó a la conformación de cooperativas de trabajo teniendo en cuenta que Brinkmann es pionera en ello”, contó Hugo Tosolini, secretario de Desarrollo Social de esa localidad.

Tosolini recordó que precisamente, con personal que estaba afectado laboralmente a Sancor, y a partir de gestiones del intendente Gustavo Tevez, se conformó la cooperativa láctea La Nueva Esperanza.

“Estamos muy contentos porque es una fuente de trabajo, con sus idas y venidas como tienen todas las empresas, pero trabajando a full. Están produciendo unos 10 mil litros diarios de leche cuando habían comenzado con 300 hace apenas dos años, dos años y medio”, dijo.

De los lácteos a lo textil y lo agroecológico

Siguiendo en esa línea llegó BrinCoTex, siempre como apuesta hacia el trabajo formal. “Hoy no es fácil acceder a un trabajo formal si uno no tiene capacitación por lo menos terciaria, entonces trabajamos sobre una cooperativa textil que ya está en marcha. Está integrada por 15 personas, más allá de que todavía no llegó la habilitación del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), pero ya están trabajando a full. En este momento están haciendo ropa de trabajo”, manifestó.







Y sumó: “Estamos muy contentos con eso y lo apoyamos para que sea sustentable en el tiempo, que no sea una cosa efímera. Es una fuente de trabajo, por lo tanto hay que sostenerla como tal para que se vaya cimentando, amalgamando y fortaleciendo para que perdure en el tiempo”.

La última cooperativa de trabajo que se terminó de conformar, aunque aún a la espera de la aprobación del INAES, es la cooperativa agroecológica Eco Terra. “Es una cooperativa orientada a lo orgánico, a lo natural, a lo sano. Este proyecto es de la Secretaría de Desarrollo, la cual me toca presidir, ya estaba funcionando, siempre con la mirada puesta en transformarla en una cooperativa de trabajo. Había cinco chicas que trabajaban en la huerta comunitaria ‘Manos Colectivas’, haciendo productos orgánicos. Ahora, conformados los papeles y el acta constitutiva, pasa a ser una cooperativa agroecológica que no tendría techo de crecimiento porque hay muchísimas cosas para hacer dentro de este sistema”, explicó el funcionario y ejemplificó: “Podemos hacer horticultura orgánica, fruticultura orgánica o floricultura. Hoy por hoy en nuestra ciudad hay floristas que se dedican a vender flores o hacer ofrendas florales y lo más cerca de donde es Santa Fe. Entonces apuntamos a un proyecto muy ambicioso en el tiempo que también van a ser las flores de corte”, detalló el secretario de Desarrollo Social.







Una cooperativa de servicios en la mira

El municipio proyecta también, aunque a futuro, la conformación de una cooperativa de trabajo de servicios. “Bajo el ala de la Secretaría de Desarrollo funciona también la Oficina de Empleo donde trabajamos con microemprendimientos y la conformación de cooperativas de trabajo. Entiendo que, como va marchando, y viendo que es la forma en que podemos hacer que la gente que no está en el mercado laboral formal vaya entrando, hay que ir conformando distintas cooperativas de trabajo y tenemos pensada una cooperativa de trabajo de servicios”, explicó Tosolini.

El secretario contó que, desde hace muchos años, en Brinkmann es el municipio el que se encarga del corte de césped de los espacios verdes de los vecinos: “Uno viene a Brinkmann y va a ver que está todo prolijamente cortado, más allá de que haya algún vecino que prefiera hacerlo por motus propio. Pero el municipio se encarga del corte de todo el césped de la ciudad. Se ven espacios verdes entre casas de familia que están cortados, prolijos, porque es un servicio que brinda el municipio dese hace varios años”.

“Si logramos transformarla en cooperativa de trabajo de servicios, por qué no tenerlos en cuenta si es que se pueden dar las condiciones para que efectúen ese trabajo y tercerizarlo”, se preguntó.

Ventajas del sistema de cooperativas

Sobre el final, Tosolini insistió en la importancia de las cooperativas para el desarrollo de la localidad.







“Entre las ventajas, estás formalizando gente en el mercado laboral y también reduciendo el costo del municipio, por ejemplo, más allá del pago a la cooperativa que haga el trabajo”, dijo.

Y agregó: “Nosotros como gobierno, como lo hace el gobierno nacional y el provincial, tenemos que generar condiciones de trabajo. Por eso son cooperativas de trabajo. La ventaja es para la gente que necesita tener un trabajo formal o que está trabajando en el mercado en negro, para que tengan la posibilidad de formalizarse. En eso hay muchas ventajas, porque generalmente los integrantes de las cooperativas logran tener su propio monotributo, donde tienen un aporte a una obra social, tienen un aporte a una jubilación. Y eso es muy ventajoso porque esa persona se formaliza en el mercado laboral, y obviamente así tienen su propio número de CUIT para facturar lo que producen”.