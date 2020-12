Tras la victoria de Sportivo, así quedó la tabla de la Reválida Norte

Tras la importante victoria de Sportivo Belgrano ante Boca Unidos, la Reválida Norte del Federal A quedó con dos líderes: la "verde" y Juventud Unida de Gualeguaychú, pero los entrerrianos tiene mejor diferencia de gol.

Cabe recordar que en el encuentro que abrió la fecha, Juventud Unida de Gualeguaychú goleó 3 a 0 a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo en condición de visitante.

En la próxima fecha, el próximo miércoles a partir de las 18.30 Sportivo Belgrano recibirá a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. El mismo día, pero a las 17, Juventud Unida recibirá a Unión de Sunchales.

Resultados de la primera fecha:

Reválida Norte

Def. de Belgrano 0-3 Juv. Unida

Boca Unidos 0-1 Sportivo Belgrano

Libre: Unión Sunchales

Tabla

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Juv. Unida (G) 3 1 1 0 0 3 0 +3 2 Sp. Belgrano (SF) 3 1 1 0 0 1 0 +1 3 Union (S) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Boca Unidos 0 1 0 0 1 0 1 -1 5 Defensores (VR) 0 1 0 0 1 0 3 -3

-El primero pasa a la Etapa Eliminatoria por el 2°Ascenso.

Reválida Sur

Círculo Dep. 0-0 Sol de Mayo

Sp. Desamparados 1-1 Cipolletti

Sp. Estudiantes (San Luis) 1-0 Sp. Peñarol

Libre: Camioneros

Tabla

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Estudiantes (SL) 3 1 1 0 0 1 0 +1 2 Cipolletti 1 1 0 1 0 1 1 0 3 Desamparados 1 1 0 1 0 1 1 0 4 Circulo Dep. (O) 1 1 0 1 0 0 0 0 5 Sol de Mayo (V) 1 1 0 1 0 0 0 0 6 Camioneros 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Sp. Peñarol (SJ) 0 1 0 0 1 0 1 -1

-El primero pasa a la Etapa Eliminatoria por el 2°Ascenso.

Campeonato Norte

Sarmiento 1-0 Central Norte

Sp. Las Parejas 1-1 Depro

Sab. 21 hs - Güemes vs. Douglas Haig

Libre: Chaco For Ever

Tabla

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Sarmiento (R) 3 1 1 0 0 1 0 +1 2 Defensores (P) 1 1 0 1 0 1 1 0 3 Sp. Las Parejas 1 1 0 1 0 1 1 0 4 Chaco For Ever 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Douglas Haig 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Guemes (SdE) 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Central Norte (S) 0 1 0 0 1 0 1 -1

-El primero clasifica a la Final por el 1°Ascenso.

-Del 2 al 7 pasan a la Etapa Eliminatoria por el 2°Ascenso.

Campeonato Sur

Dep. Madryn 1-0 Huracán Las Heras

Olimpo 0-0 Sansinena

Villa Mitre 1-1 Juv. Unida (San Luis)

Libre: Dep. Maipú

Tabla

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Dep. Madryn 3 1 1 0 0 1 0 +1 2 Juv. Unida (SL) 1 1 0 1 0 1 1 0 3 Villa Mitre (BB) 1 1 0 1 0 1 1 0 4 Olimpo 1 1 0 1 0 0 0 0 5 Sansinena (GC) 1 1 0 1 0 0 0 0 6 Dep. Maipu 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Huracan (LH) 0 1 0 0 1 0 1 -1