La Academia Nacional de Ingeniería distinguió a un graduado de UTN San Francisco

El ingeniero químico Leandro Dietta, quien obtuvo su título en abril pasado en UTN San Francisco, fue distinguido este viernes por la Academia Nacional de Ingeniería, entidad que le otorgó un premio por ser uno de los mejores egresados de las carreras de ingeniería de universidades argentinas.

Los candidatos considerados para la adjudicación de estos premios son ingenieros egresados con un promedio de calificaciones igual o superior a ocho puntos y deben haberlas realizado como alumnos regulares en el número de años establecido como normal para la carrera.

Dietta, que comenzó a cursar su carrera en 2014 y llegó a ser abanderado en 2018/2019, contó que tanto la bandera como el premio fueron cosas que no esperaba: “Cuando empecé primer año no me lo esperaba, ni que iba a ser abanderado ni nada, es más, me costó el cambio del secundario a la universidad, no pensé que me iba a ir así al final, se fue dando”.

“Estas cosas son lindas, cuando hay un reconocimiento así por el esfuerzo. Al fin y al cabo, por más que no era un objetivo mío me esforcé por llevar bien la carrera aprobar y todo, es lindo que reconozcan esas cosas”, agregó.

Respecto a cómo llevó la carrera, y a los esfuerzos que debió realizar, contó: “Yo jugaba al básquet y por más que seguí entrenando no lo pude hacer como siempre, por ejemplo había entrenamientos a los que tenía que faltar, o por ahí a algún partido no podía ir a jugar porque tenía que rendir un parcial, pero yo traté de hacer todo, no dejé, por más que tenía que ir a la facultad. Creo que no hice ningún sacrificio grande, a lo mejor en épocas de exámenes sí, pero durante el año creo que llevé una vida muy normal, no me afectó a mi vida estar en la facultad, creo que es una parte más de la vida”.

“Durante la carrera tuve la suerte de que mi papá me dijo que me iba a bancar, que me dedicara a estudiar, que era lo que tenía que hacer a mi edad, y que no tenía que trabajar ni nada, me iba a bancar hasta que me reciba y yo gracias a eso pude dedicarme solo al estudio”, sumó Dietta.







En cuanto a la entrega de premios, Dietta lamentó que se haya desarrollado de manera virtual, aunque de todas maneras aseguró que iba a estar esperando el momento. “Me hubiera gustado mucho que fuera presencial, porque supongo que el acto iba a ser en Buenos Aires. Estoy un poco nervioso. Me hubiera gustado conocer al resto de los ingenieros de las demás universidades que también reciben el premio”, reconoció.

Sobre el final, el joven egresado dejó un mensaje para los que recién comienzan una ingeniería. “Si están arrancando tienen que saber bien si es lo que les gusta. Si están por arrancar deben pensar bien si es lo que les gusta, porque si no te gusta mucho lo que conlleva la ingeniería a lo mejor te va a parecer una carrera fea y en realidad no lo es, solo que no es lo tuyo. Hasta a mí me costó en primer año adaptarme a lo que era la Facultad, al estudio que conlleva, porque el secundario era muy distinto, cada vez es más grande la brecha entre la secundaria y la Universidad, pero que no es nada de otro mundo estudiar una carrera, solamente tenés que dedicarte a eso. Yo tuve la suerte de no tener que trabajar y poder dedicarme solamente al estudio”, destacó.

Por último, agradeció a quienes fueron parte de su logro. “A mi mamá y a mi papá, que ellos me bancaron siempre en todo. A todos los profesores, no me puedo quejar de ninguno. A la Universidad, que me dio oportunidades para todo, me ayudó a crecer mucho como persona, pude hacer actividades de todo tipo dentro de la Facultad. Y también a mis compañeros”, finalizó.