Miralo en vivo: Almirante Brown vs. Tristán Suárez por la Primera B

Almirante Brown recibirá en la noche de este viernes a Tristán Suárez por la primera fecha del torneo de la zona de ascenso de la Primera B Metropolitana, en un partido que se jugará a partir de las 21:10 en la Fragata Presidente Sarmiento y que será dirigido por el árbitro José Carreras.

El partido se podrá ver en vivo y online a través de este link con transmisión de TyC Sports Play

También se podrá seguir por Youtube con los relatos del medio partidario Ascenso Mirasol, ya que TyC y la AFA les impidieron transmitir los partidos.

Los equipos vuelven al ruedo de manera oficial luego del parate por la pandemia y abrirán el juego en la zona por el primer ascenso a la Primera Nacional.

Para este cotejo, el Morrón Benítez no podrá contar con Agustín Dattola que se recupera de un desgarro. En la misma situación estaría Diego García, que no será de la partida. El Gurí, probablemente, tampoco estará entre los suplentes. Por su parte, Joaquín Ibáñez se pudo recuperar de una lesión muscular y estará en el once inicial.

Rodrigo Alonso ocupará el lugar habitual de Dattola en la zaga, mientras que Martín Batallini tendrá su debut oficial en el lugar que habitualmente ocupaba García. Otro que hará su presentación será Gastón Montero en el lateral izquierdo.

Vuelven a jugar

“Por suerte volvemos a jugar al fútbol, es lo que tanto queríamos, estar en una cancha. Las sensaciones son muy lindas de parte de todo el plantel”, admitió Aníbal Biggeri, entrenador del Lechero, en diálogo con Solo Ascenso.

Asimismo, explicó: “Los chicos se encuentran bien, vamos a llegar de buena manera a un partido lindo pero intenso, en el cual iremos a buscar los tres puntos. Ellos son los campeones, así que creo que será un partido lindo, ojalá que todo salga bien”.

Probables formaciones

Almirante Brown: Ramiro Martínez; Cristian Varela, Alonso, Alan Barrionuevo, Montero; Leandro Guzmán, Rodrigo Vélez, José Luis García, Ibáñez; Batallini y Álvaro López.

Tristán Suárez: Rodrigo Lugo; Mariano Bettini, Gabriel Tomasini, Bruno Duarte, Francisco Martínez; Enzo Arreguin, Matías Muñoz, Marcos Britez Ojeda, Ezequiel Melillo; Braian Miranda y Fernando Giménez.

Hora: 21:10.

Con información de Solo Ascenso