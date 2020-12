Miralo en vivo: Instituto vs. Almagro por la Primera Nacional

Instituto recibirá en la tarde de este viernes a Almagro por la 2° fecha del Torneo Transición de la Primera Nacional, en un partido que comenzará a las 19 en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba y que será dirigido por el árbitro Lucas Novelli. El juego corresponde a la zona B de la Reválida.

El partido se podrá ver en vivo y online a través de este link con transmisión en directo de TyC Sports Play

El equipo de La Gloria, dirigido por Fernando "Teté" Quiroz, venció a Chacarita por 2-1 en Córdoba en la primera fecha jugando un gran primer tiempo, pero decayendo en el segundo y sufriendo sobre el final, mientras que Almagro, con Gastón Esmerado como DT, superó como local a Gimnasia y Esgrima de Jujuy por 1-0.

En esta etapa de Reválida, con 16 equipos divididos en dos zonas de ocho cada uno, hay que sumar puntos de entrada ya que apenas serán dos por cada zona los que pasarán a una nueva instancia eliminatoria, de allí que en cada partido cada equipo se juega mucho.

Y equipo que gana, no se toca. Por eso, Quiroz repetirá el once inicial que sumó los tres puntos en el debut. Damián Arce volverá a estar ausente por una contractura de la cual todavía no se recuperó, mientras que Facundo Castelli ocupará un lugar en el banco de suplentes.

Por el lado del Tricolor, el DT Esmerado tiene una duda en el equipo. El entrenador tiene en la cabeza poner desde el inicio a Juan Manuel Martínez. La nómina de jugadores fueron 19 y se destaca la presencia de Norberto Paparatto.

Lo positivo en la previa de este cotejo es que el Tricolor no tiene lesionados y el Gato puede contar con todo sus dirigidos.

Probables formaciones

Instituto: Jorge Carranza; Leonardo Ferreyra, Facundo Erpen, Lucas Landa, Emiliano Endrizzi; Nicolás Watson, Juan Ignacio Sills; Mateo Bajamich, Rodrigo Garro, Marcelo Freites; Gonzalo Castillejos.

Almagro: Horacio Ramírez; Gonzalo Jaque, Nicolás Romat, Sebastián Valdez, Marco Lambert; Maximiliano Rueda, Luis Jerez Silva; Brahian Cuello, Juan José Ramírez, Santiago Rodríguez; Facundo Suárez o Juan Manuel Martínez.

Estadio: Instituto.

Hora: 19.

Con información de Solo Ascenso.