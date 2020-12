Borgogno y las emociones del debut: "La facultad me ayudó mucho a no pensar tanto"

Matías Borgogno tuvo este martes su debut en competencia continental tras jugar su primer partido en primera el pasado sábado ante Gimnasia. Lo hizo nada menos que en Colombia ante Deportivo Cali, en la goleada por 5 a 1 de Vélez Sársfield que significó el pasaje a cuartos de final del equipo de Mauricio Pellegrini.

"De esperar su oportunidad paciente y trabajando cada día, a que le llegue todo de golpe. En cuatro días, Matías Borgogno tuvo su debut en la máxima categoría y en el plano internacional. Las bajas de Alexander Domínguez y Lucas Hoyos aceleraron la presentación del arquero nacido un 21 de agosto de 1998 en San Francisco, Córdoba. Y el pibe cumplió con creces", señaló el departamento de prensa del Fortín en una nota publicada tras la importante victoria conseguida este martes.

Tras el partido, Borgogno fue elegido para hablar en conferencia de prensa: "Lo más importante fue la voluntad del equipo, ir a buscarlo de entrada. Fuimos un equipo muy unido y nunca bajamos la intensidad. Estar ordenados y e ir a buscarlos, ahí estuvo la clave de la victoria", fue lo primero que dijo Borgo.

Respecto a cómo vivió el partido, señaló: "estuve ansioso en la previa pero lo disfruté mucho. Haber marcado un gol de entrada nos dio mayor tranquilidad. Ante Gimnasia viví muy emocionado la previa porque uno viene luchando de hace rato, sufrí mucho para llegar acá. Hace casi 8 años que estoy lejos de mi casa y mi familia me apoyó un montón. La facultad me ayudó mucho a no pensar tanto, dado que tengo bastante para estudiar. Eso me llevó a estar tranquilo y pensando que me preparé a conciencia para vivir esto".

En ese marco, cabe señalar que el sanfrancisqueño se encuentra estudiando una tecnicatura en liderazgo ontológico que tiene una especialización en deportes. La pandemia para él fue una oportunidad de comenzar esta carrera y de seguir formándose, tal como lo había adelantado en diálogo con El Periódico hace unos meses atrás.

Por otro lado, sobre las palabras de aliento que le dispensaron Alexander Domínguez -quero de la selección de Ecuador- y Lucas Hoyos, señaló: "los chicos siempre me apoyaron como yo los apoyé a ellos. El viernes tuve su palabra al saber que me tocaba debutar. Somos un grupo muy unido, les agradezco el apoyo que me dieron siempre y creo que estuve a la altura".

Por último, ante la consulta sobre si en algún momento dudaron de ir para adelante cuando el resultado y pase de ronda estaban sentenciados, Borgogno fue tajante al afirmar que "en Vélez te enseñan a ir por más. Desde chico te marcan que somos un club grande y que nunca debés bajar los brazos. Lo de hoy ya pasó porque debemos poner la cabeza en Patronato. Y este triunfo es importantísimo porque seguimos demostrando que estamos bien y que iremos por el próximo objetivo".

