Acto de colación: consenso entre padres y docentes para lograr acuerdos

El pasado 19 de noviembre, el Gobierno de la Provincia autorizó la realización de los actos de egresados de los diferentes centros educativos de Córdoba. Y en San Francisco, al menos en dos escuelas ya analizaron hacerlo y establecieron fechas, previo a consultarlo con docentes y padres de alumnos.

Una de las condiciones que marcaron los ministerios de Educación y Salud provincial es que para la realización del evento será condición indispensable contar con un espacio físico abierto o semiabierto. Asimismo, la recepción de las solicitudes de las escuelas que deseen llevar adelante colaciones se realizará en cada zona de inspección hasta el próximo 4 de diciembre.

Carina Gianoglio, directora del Ipem 145 “Dr. Francisco Ravetti”, explicó a El Periódico que una vez que la Provincia aprobó la realización de este tipo de actos consultaron a los docentes, estudiantes y padres de estos para llegar a un consenso general: “La consulta fue porque para poder llevarlo a cabo hay que cumplir con un protocolo. La mayoría de las personas consultadas decidió que sí, aunque algunos docentes se opusieron”, indicó.

Al ser consultada sobre cómo piensan llevar el acto de colación de sexto año adelante, Gianoglio declaró: “Tenemos cuatro divisiones de sexto año, entonces lo haremos en cuatro días distintos. Pero es tentativo, hay que presentar documentación a la Inspección, desde allí se eleva a su superior y este a al Ministerio de Salud de Córdoba. Recién ahí vamos a tener el visto bueno”.

Mientras esperan, el Ravetti ya definió las fechas tentativas que serán el jueves 10, viernes 11, lunes 14 y martes 15 de diciembre, en el patio descubierto de la escuela.

“Tenemos el protocolo del gobierno, vamos a cumplir con eso y con la guía de validación que nos exigen desde el Ministerio de Educación para llevar adelante el acto”, afirmó la directora.

El Bailón Sosa lo pasa a marzo

María Vergnano, directora del Ipem 96 “Profesor Pascual Bailón Sosa”, contó a El Periódico que también realizaron consultas entre los docentes y los padres: “Decidimos que el acto lo vamos a realizar en marzo, esperando que las condiciones de salud mejoren para que la presencialidad sea más concreta y poder avanzar un poco más en lo que respecta a lo sentimental que tiene el acto de sexto”, indicó la docente, agregando que hacerlo en diciembre “se iba a perder lo lindo, lo que engloba a la despedida y la última vez que se encuentran”.

Cabe destacar que el Ministerio de Educación determinó el cierre de ciclo lectivo, además del mes de diciembre, también en marzo de 2021: “El trayecto de finalización de sexto es el 31 de marzo. Nosotros decidimos en marzo hacer el acto para que todos (los alumnos) puedan hacerlo en verdaderas condiciones de egreso”, aclaró Vergnano, explicando que en el marco de la pandemia y las clases virtuales no todos los estudiantes lograron los aprendizajes correctos: “Algunos lograron los aprendizajes de manera virtual, pero otros porque la conectividad no se lo permitía o debieron trabajar, no lograron los aprendizajes que se pretenden de un estudiante que egresa de la secundaria. Entonces ese período de febrero y marzo se va anexar al ciclo 2020 para que puedan cumplir el trayecto de finalización”, manifestó la directora del Bailón Sosa.

Estudiantes del Normal lo piden

Estudiantes de sexto año de la escuela ‘Dr. Nicolás Avellaneda’ reclamaron poder realizar el acto de colación 2020. El reclamo se hizo viral en redes sociales tras recibir la negativa de la escuela a realizarlo en diciembre, tal como lo aprobó el COE.

José Román, integrante de la comisión de padres que encabeza el reclamo, contó que los chicos se vieron muy decepcionados al recibir la noticia de que no iban a tener acto de colación este diciembre. "Se han perdido viajes, fiesta de egresados y perdieron su último año de secundaria, ahora se le suma esto", lamentó.

"Hasta donde nosotros entendemos la escuela tiene el ámbito para hacerlo bajo las normas de bioseguridad, incluso poniendo un poco de buena voluntad para hacerlo con divisiones separadas. Generó mucho revuelo y resquemor en los chicos porque parece ahora que ni siquiera eso van a tener", explicó Román.