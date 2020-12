Municipalidad contempla fabricar ivermectina en la Planta Elaboradora de Medicamentos

Lo incluyó entre los fármacos para el próximo año. Si bien se menciona entre drogas para tratar la COVID-19, aún no tiene comprobada su efectividad y no se recomienda por fuera de ensayos clínicos.

Aunque aún se trata de una droga experimental en el tratamiento de la COVID-19 cuya eficacia no fue demostrada, el proyecto del presupuesto 2021 que envió el intendente Ignacio García Aresca al Concejo Deliberante contempla la fabricación de la ivermectina en la Planta Elaboradora de Medicamentos que la Municipalidad de San Francisco tiene en el Parque Industrial.

Entre las partidas presupuestarias que se contemplan en al área de Salud, se indica a la ivermectina entre las producciones de esta fábrica municipal, además de alcohol en gel, vitamina D o repelente para mosquitos, los que ya produce y distribuye por distintas vías.

Desde el municipio aún no se dieron a conocer otros detalles del proyecto, en un momento donde la principal expectativa para hacer frente a la pandemia está puesta en la campaña de vacunación en todo el país que ya fue anunciada por el Gobierno nacional y también por el gobernador Juan Schiaretti en Córdoba.

En el proyecto del presupuesto municipal 2021 también se contemplan testeos para coronavirus y más controles a personas contagiadas, campaña de vacunación a domicilio para la gripe en adultos mayores, vacunación contra la neumonía en el Superdomo y campañas de prevención contra el dengue, zika y chikungunya, entre otras acciones.

Ivermectina, aún en estudio

A la espera de la vacuna que permita hacerle frente a la Covid-19, en los últimos meses aparecieron fármacos disponibles en farmacias, aunque no se haya comprobado su efectividad y su uso no se aconseja por fuera de ensayos clínicos, como es el caso de la ivermectina. Sin embargo, a fines de octubre pasado El Periódico reveló que la venta de esta droga aumentó de forma considerable en San Francisco, según datos del Colegio de Farmacéuticos.

Aunque un estudio sobre ivermectina presentó resultados prometedores y según palabras del ministro de Salud, Ginés García, “va a tener un efecto importante” en el tratamiento contra el virus, la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) desalentó su uso masivo y subrayó que aún se necesitan más estudios científicos. "Mientras no existan evidencias de mayor calidad, SADI recomienda que no se utilice la ivermectina para el tratamiento y/o profilaxis del SARS-CoV2 al margen de estudios bien diseñados, debidamente registrados, y que sean éticamente aceptables, señaló la entidad, que también alertó por "considerables efectos secundarios" y que no es una droga "inocua".

La ivermectina es una droga antiparasitaria de amplio uso en medicina humana y veterinaria. Un ensayo clínico reciente, que evalúa su efecto sobre la replicación del SARS-CoV-2 en pacientes con Covid-19 demostró que la administración de una dosis de 0,6 miligramos por kilo produce la eliminación más rápida y profunda del virus cuando se inicia el tratamiento en etapas tempranas de la infección. Así lo informó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de nuestro país.

El hallazgo de la actividad antiviral de la ivermectina es resultado de un estudio clínico sobre 45 pacientes con enfermedad leve o moderada en distintos centros hospitalarios, entre los cuales a 30 de ellos se les administró el fármaco en altas dosis -al resto no- y se les hicieron mediciones de seguridad del medicamento, cuantificación de virus en secreciones respiratorias y niveles de ivermectina en sangre. Quienes recibieron este fármaco presentaron una respuesta antiviral significativamente diferente a los no tratados, cuyo efecto se evidenció en la disminución más profunda de virus en secreciones.

Venta en la ciudad

“Nosotros notamos que en San Francisco lo está tomando la gente. Pero también advertimos que la Sociedad Argentina de Infectología recomienda que no se use de forma masiva, ya que tiene que ser con receta del médico. Además, la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) sugiere que debe haber un seguimiento del paciente por parte del médico”, había señalado Nora Gagliano, al frente del Colegio de Farmacéuticos local.

El pasado 9 de octubre, la SADI sostuvo que la ivermectina, el ibuprofenato inhalado y el plasma, entre otros, son "tratamientos experimentales" contra el coronavirus y recomendó que su uso no sea alentado fuera de ensayos clínicos por las autoridades.

Para Gagliano, algunos médicos dan a esta droga “como salvación” y a diferencia de la vitamina D, por ejemplo, dijo que esta última es menos tóxica aunque también debe ser recetada: “Los farmacéuticos no somos comerciantes, es mejor no tomar un medicamento que tomarlo mal”, sostuvo.

Vitamina D ya se produce

Por otra parte, cabe recordar que desde mediados de junio pasado la Municipalidad -a través de la Secretaría de Salud- comenzó a producir esta vitamina como medida de refuerzo para la prevención de enfermedades respiratorias en el marco de la crisis sanitaria, lo que mantiene hasta la actualidad en la Planta Elaboradora de Medicamentos.

Las personas que cuenten con receta médica que indique el suministro de vitamina D, pueden retirarla de manera gratuita en la Asistencia Pública de lunes a viernes de 7 a 12.