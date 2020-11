Estudiantes de la Escuela Normal piden por su acto de colación

Estudiantes de sexto año de la escuela Dr. Nicolás Avellaneda reclaman poder realizar el acto de colación 2020 para los alumnos que culmina su etapa de secundaria. El reclamo se hizo viral en redes sociales tras recibir la negativa de la escuela a realizarlo en diciembre, tal como lo aprobó el COE.

Al respecto, José Román, integrante de la comisión de padres contó que los chicos se vieron muy decepcionados al recibir la noticia de que no iban a tener acto de colación en diciembre. "Se han perdido viajes, fiesta de egresados y perdieron su último año de secundaria, ahora se le suma esto", lamentó.

Cabe recordar que el COE habilitó la realización de actos de colación en espacios abiertos en toda la provincia que contempla un estricto protocolo (click acá) desde el 10 de diciembre hasta el 20 de diciembre. En ese marco, Román se mostró sorprendido y manifestó entender a los chicos ya que otros establecimientos educativos de la ciudad sí lo realizarán.

"Hasta donde nosotros entendemos la escuela tiene el ámbito para hacerlo bajo las normas de bioseguridad, incluso poniendo un poco de buena voluntad para hacerlo con divisiones separadas. Generó mucho revuelo y resquemor en los chicos porque parece ahora que ni siquiera eso van a tener", explicó Román.

Y agregó: "No lo ponemos en el mismo plano de aquella gente que se enfermó, falleció o que perdió su trabajo, pero los chicos han perdido las vivencias del último año de secundaria que no se recuperan y no está mal en el marco de la pandemia que vivimos, pero parece que falta un poco de voluntad para hacer lo que sí se puede hacer y no entendemos por qué el colegio se niega a hacerlo".

Román contó que existiría la posibilidad de realizarlo en marzo, sin embargo indicó que los protocolos están habilitados para la fecha del 10 al 20 de diciembre y "si hay un rebrote en marzo tampoco se va a poder hacer".

"Ahora esperamos ver si nos reciben en la escuela para conversar, no nos resignamos", concluyó.

Capturas que se viralizaron en redes sociales.