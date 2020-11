Fiestas de fin de año: Provincia pide no relajar la prevención para que sean “lo más normal posible”

El ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, reiteró el último jueves el pedido de "responsabilidad" a la comunidad en el cumplimiento de las medidas preventivas para evitar "un rebrote o segunda ola" de casos de coronavirus, luego de que el pasado fin de semana distintas localidades turísticas de las sierras y otros puntos de la provincia lucieran con balnearios colmados de gente, en muchos casos sin respetar distanciamiento ni utilizar barbijo.

Las declaraciones de Cardozo fueron en sintonía con lo expresado también en la última semana por el director del Hospital Iturraspe, Valentín Vicente, quien subrayó que la pandemia todavía no pasó y que sigue habiendo contagios diarios, con lo que ello implica. “El virus está todavía con nosotros y todavía hay contagios. Hoy todavía tenemos que cuidarnos como el primer día”, remarcó Vicente.

El objetivo de las autoridades sanitarias es mantener la baja en la curva de contagios y que no haya rebrotes que hagan peligrar las últimas flexibilizaciones dispuestas. A su vez, con el plan de vacunación para los primeros meses de 2021 confían en que se podrá evitar la llamada segunda ola, que causa miles de muertes y contagios en estas semanas en Europa, siempre y cuando la misma no se adelante en nuestro país por un aumento de casos.

Fiestas de fin de año

"Tenemos que invertir ahora en mantener las recomendaciones sanitarias para poder pasar una Navidad y un Año Nuevo lo más normal posible dentro de esta nueva realidad. Necesitamos que la comunidad nos acompañe y nos ayude", resumió el ministro de Salud.

“Con respecto a la aglomeración de personas, a nosotros realmente nos preocupa el comportamiento”, subrayó el ministro, quien insistió con el pedido de mantener las medidas de prevención conocidas en momentos en que baja la cantidad de contagios y se acerca la probable campaña de vacunación.

"Tener que echar atrás todo lo que venimos haciendo, a veces por descuidos, no de todos los cordobeses pero sí de un porcentaje que no respete las recomendaciones que venimos pregonando desde hace mucho tiempo, realmente es una lástima”, expresó.

Rebrote

Cardozo resaltó que la llamada segunda ola de casos se está dando en todo el mundo, que es más fuerte y que genera más daños. El funcionario reconoció que “existe una posibilidad que se adelante una segunda ola conforme al comportamiento de los ciudadanos”, aunque señaló que en este momento no sería prudente hablar de cuándo podría impactar en la provincia.

"Venimos con una tendencia clara al descenso, pero no terminamos nuestra curva epidemiológica. Más que una segunda ola ponemos en riesgo un rebrote. Es justo el momento en que no nos podemos descuidar. Es el partido que vas ganando 1-0 y no te podés descuidar en los dos minutos finales, porque te empatan y lo que te sacrificaste en los 88 minutos se te fue por la borda", justificó.

Recomendaciones para las fiestas de fin de año

El director del Hospital Iturraspe brindó esta semana una serie de recomendaciones para las celebraciones de fin de año y adelantó que la Provincia trabaja en unos protocolos.

No más de 10 personas.

Al aire libre y manteniendo distancia.

Mesas con alcohol en gel.

No compartir vasos ni utensilios.

Si algún familiar tiene síntomas, que no asista para proteger a los demás.

En lo posible, que no participen adultos mayores o que lo hagan con los máximos cuidados que se puedan.

“Hemos tenido casos de personas mayores que han recibido la visita de familiares por un cumpleaños, se han contagiado y han terminado falleciendo. No transformemos estas reuniones en una tragedia familiar”, pidió Vicente.

¿A quiénes se vacunará primero?

El Gobierno de Córdoba destacó que vacunarán a todas las personas mayores de 18 años que quieran hacerlo y que el objetivo es llegar al 70% de la población, aunque con un orden de prioridad. Según anunció la Nación, la campaña podría comenzar en la segunda quincena de enero, aunque todavía son estimaciones y no hay una fecha concreta.

La Provincia ya definió cuál será la población a vacunar en la primera etapa, que calculó en 1.100.000 personas.

Personal de salud

Personal estratégico

Personas de 18 a 59 años con factores de riesgo

Personas mayores de 60 años

Docentes

Personas privadas de la libertad

Valentín Vicente aconsejó no tener en cuenta la posibilidad de la vacuna hasta que la misma no sea una realidad. “Hoy por hoy la vacuna no está, no se está vacunando y hay que seguirse cuidando. El contagio de COVID potencialmente todavía puede ser muy grave y peligroso, puede tener consecuencias fatales, tanto para personas con comorbilidades como sin ellas, como hemos visto. Hoy todavía tenemos que cuidarnos como el primer día”, resumió.