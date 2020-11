Extendieron plazos del programa PreViaje hasta febrero de 2021: todos los detalles

El Ministerio de Turismo y Deportes extendió los plazos del programa PreViaje hasta febrero de 2021, con el objetivo de que "más argentinos puedan acceder a la devolución del 50% de los gastos de sus vacaciones en crédito".

Según esta determinación, hasta el 6 de diciembre de 2020 inclusive se podrán comprar las vacaciones de febrero 2021.

Hasta el 15 de diciembre, en tanto, se podrán cargar en previaje.gob.ar todos los comprobantes de ese viaje y, así, solicitar la devolución del 50% de los gastos totales en crédito para utilizar en el sector turístico, informó el Ministerio de Turismo en un comunicado.

"Hasta el momento, 300 mil argentinos ya utilizaron el programa, con gastos por más de $5600 millones, lo que generó más de $2800 millones para utilizar el año próximo. Cerca del 50% de los gastos realizados fueron en agencias de viaje, mientras que un 40% fue en alojamientos y un 9% en transporte", informó la cartera que conduce Matías Lammens.

Quienes quieran viajar por Argentina a partir de marzo de 2021 tienen disponibilidad hasta el 31 de diciembre de este año para acceder a los beneficios del programa, que incluye alojamientos, agencias de viajes, transporte, excursiones, centros turísticos, alquiler de automóviles y equipamiento, atractivos turísticos, gastronomía, entretenimiento y ocio, productos regionales, ferias y convenciones, entre otros servicios turísticos.

Preguntas frecuentes del programa Pre Viaje

El Ministerio de Turismo y Deportes habilitó el teléfono 0810-555-6100 para consultas. Aquí te dejamos las respuestas a las preguntas más frecuentes del programa Previaje. Para más información u otras dudas se puede consultar este enlace.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio?

Puede acceder al beneficio cualquier persona física a través de su CUIT o CUIL, mayor de 18 años, que cumpla con todos los pasos de verificación de identidad que se requieran y que declare un domicilio en la República Argentina.

¿En qué consiste el beneficio?



Por cada compra anticipada en agencias de viajes, alojamiento, pasajes aéreos y terrestres y/u otros servicios turísticos que hagas hasta el 31/12/2020 para viajar por Argentina en 2021, y presentes el comprobante correspondiente, recibirás un crédito equivalente al 50% de tus compras realizadas para gastarlo en todo el sector turístico argentino. El crédito estará disponible a partir de la fecha de tu/s viaje/s o de prestación del servicio hasta el 31/12/2021.

Si pensás viajar en enero de 2021, serán válidos aquellos comprobantes emitidos desde el 21 de septiembre hasta el 20 de noviembre de 2020. Los comprobantes podrán ser cargados hasta el 30 de noviembre.

Si pensás viajar en febrero de 2021, serán válidos aquellos comprobantes emitidos desde el 21 de septiembre hasta el 6 de diciembre de 2020. Los comprobantes podrán ser cargados hasta el 15 de diciembre.

Si pensás viajar a partir de marzo, serán válidos aquellos comprobantes emitidos desde el 21 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2020. Los comprobantes podrán ser cargados hasta el 31 de diciembre.

¿Cómo hago para obtener el crédito?¿Dónde tengo que presentar la factura para acceder al beneficio?



Primero tenés que registrarte validando tu identidad con “Mi Argentina” y completar tus datos personales. Luego deberás crear el perfil de tu/s viaje/s indicando fecha, origen, destino, pasajeros, etc. y asociar los comprobantes de tus compras anticipadas en agencias de viajes, alojamiento, transporte aéreo o terrestre. En el caso de otros servicios turísticos, los comprobantes podrán ser cargados sin necesidad de estar asociados a un viaje.

¿Cómo voy a recibir el beneficio? ¿Tengo que tener una cuenta en el Banco Nación?

El beneficio será entregado a través de la Billetera Electrónica BNA+. Podés utilizarlo directamente desde esa billetera electrónica mediante la descarga de la aplicación BNA+ en tu teléfono celular. En caso de que el beneficio sea mayor a $5.000, también podrás solicitar la emisión de una Tarjeta Precargada con el crédito correspondiente. No es necesario tener una cuenta previa en el Banco Nación.

¿Hay un monto máximo por persona o familia?

El beneficio tiene un monto máximo total de $100.000 y un monto mínimo de $5.000 por persona. Las compras anticipadas en agencias de viajes, alojamiento, transporte aéreo de cabotaje y terrestre de larga distancia nacional generarán hasta $100.000 de beneficio. Todos los demás servicios turísticos generarán hasta $5.000 acumulados entre todos ellos. La posibilidad de canjear tu beneficio se habilitará una vez alcanzado el monto mínimo acumulado de $10.000 entre uno o más comprobantes. El importe mínimo por comprobante es de $1.000

¿Hay un límite de monto o cantidad de compras? ¿Hay un monto mínimo?

No hay límite por cantidad de compras. El monto mínimo por factura es de $1.000. Para acceder al beneficio tenés que realizar compras anticipadas por un monto igual o mayor a $10.000. Tené en cuenta que cada código de reserva de transporte aéreo podrá ser asociado a un máximo de 6 pasajeros.

¿Dónde puedo consultar las agencias de viaje y prestadores inscriptos en el programa?

Podés consultar el listado de prestadores inscriptos en este link.

¿Qué tipo de comprobantes puedo presentar?

Factura B o C emitida con CAE o CAEA, ticket aéreo de cabotaje y/o boleto o pasaje en caso de transporte terrestre de larga distancia nacional. No se admitirán comprobantes emitidos a través de controladores fiscales.

Si pago en 12 cuotas, ¿me van a dar el crédito igual?

Podés realizar compras en cuotas. A los fines del crédito se te reconocerá el monto indicado en la factura.

¿Desde cuándo se puede utilizar el crédito?¿Puedo usar el beneficio en el sector turístico de mi ciudad?

El crédito otorgado va a estar disponible a partir de la fecha de tu/s viaje/s o de prestación del servicio. Si volvés del viaje y todavía tenés crédito disponible vas a poder gastarlo en el sector turístico de tu ciudad o de cualquier parte del país. Por ejemplo, podés utilizarlo en gastronomía.

¿Qué pasa si cargo un comprobante que no genera crédito?

El comprobante será rechazado y no generará beneficio.

¿Qué pasa si mi prestador no está inscripto en el programa?

No se permitirá la carga de comprobantes de prestadores turísticos que no se encuentren inscriptos.

¿Cómo y cuándo tomo conocimiento de que soy beneficiario del crédito?