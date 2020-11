Boca recibe a Newell's con el recuerdo latente de Maradona

Boca Juniors recibirá hoy a Newell's Old Boys, en un partido signado por el recuerdo hacia Diego Maradona, en un juego por la quinta fecha de la Liga Profesional. El partido comenzará a las 19.20 en La Bombonera, con el arbitraje de Fernando Espinoza y televisación de la señal Fox Sports Premium.

Sin dudas que no se espera un partido más. El amor por Diego Maradona estará presente más que nunca en La Bombonera. El máximo ídolo del país, que durante toda su vida mantuvo un vínculo estrecho con Boca, estará más presente que nunca en el Alberto J Armando.

Será un compromiso signado por el recuerdo permanente que establecerá la figura del "Pelusa", quien supo vestir ambas camisetas. La expectativa es sobre qué tipo de homenaje se realizará para el máximo ídolo del fútbol argentino, emblema boquense.

El grupo tiene como líder a Talleres de Córdoba con 8 puntos, luego se ubica Boca con 6 y cierran Lanús y Newell's con 4 unidades.

Russo no confirmó

En principio, el entrenador Miguel Ángel Russo pondrá un equipo muy competitivo, sin Tevez (no fue convocado, afectado por la muerte de Maradona y otra situación personal) ni Eduardo Salvio (ya está recuperado, pero decidió no concentrarlo para no arriesgarlo al venir de un desgarro), pero con Mauro Zárate y Ramón Abila; sin Julio Buffarini ni Lisandro López, pero con Sebastián Villa, Jorman Campuzano y Edwin Cardona.

El Xeneize busca asegurar el pase a la Zona Campeonato y además recuperarse como local, porque viene de caer en las últimas dos presentaciones en la Bombonera.

Repite equipo

El entrenador rosario Frank Kudelka aseguró que tiene todo su plantel a disposición, por lo que se espera el regreso entre los titulares de Julián Fernández, Santiago Gentiletti y Angelo Gabrielli, por lo que repetiría el equipo del debut ante Talleres.

Pero además, podría modificar el esquema táctico, como lo hizo en las dos últimas fechas. Dispuso dos mediocampistas centrales y dos volantes por afuera, con los cuales buscó intensidad para el retroceso y la aceleración en ataque

Cómo ver el partido

El partido se podrá ver en HD en vivo y en directo por Fox Sports Premium y también online en este link de Fox Sports Play.

Además, muchos que no tienen televisión por cable o satélite acuden al sitio A puro gol (en el último reproductor de video, al comenzar el partido), Kahsadsuperliga, futbol libre.online, futbol para todos.net, adiccion futbolera o también en television libre.

También otros eligen verlo en golesespana o television para todos.

Probables formaciones

Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Sebastián Villa, Diego González, Nicolás Capaldo y Edwin Cardona; Franco Soldano y Mauro Zárate. DT: Miguel Russo.

Newell's Old Boys: Ramiro Macagno; Angelo Gabrielli, Fabricio Fontanini, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo o Brian Calderara; Pablo Pérez, Julián Fernández, Aníbal Moreno y Maxi Rodríguez; Sebastián Palacios e Ignacio Scocco, DT: Frank Kudelka.

Árbitro: Fernando Espinoza

Cancha: Boca Juniors

Hora: 19.20.

TV: Fox Sports Premium.