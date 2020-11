Padres autoconvocados pidieron el regreso a las aulas para el 2021

Un grupo de padres, que se han denominado Padres Organizados San Francisco, junto a alumnos se concentraron este viernes en la plaza Cívico para reclamar la apertura de las escuelas y el regreso de las clases presenciales para el 2021.

Se trató de una concentración en la que pidieron la vuelta de las clases presenciales para que los estudiantes puedan recuperar la sociabilización perdida en el marco de la pandemia por el coronavirus.

Una de las voceras de Padres Organizados manifestó: “Se reclama que se vuelva a la presencialidad, no porque los chicos no hayan recibido contenidos este año porque es loable el trabajo que han hecho los docentes. Pero la escuela es el ámbito de mayor igualdad y sociabilización que puede tener un niño y hoy no cuentan con ese ámbito, hay estudios de Unicef y de la Sociedad Argentina de Pediatría que reclaman que los chicos puedan volver a la escuela, para calmar un poco las situaciones que viven los chicos, como ansiedad y la angustia”.







Tanto Padres Organizados de Córdoba como de nuestra ciudad elevaron petitorios al Ministerio de Educación para trabajar en los protocolos para la vuelta a clases en 2021. El próximo estaría programada una audiencia de esta organización con representantes de toda la provincia con el ministro de Educación, Walter Grahovac.

Además, los padres de la ciudad ya remitieron un petitorio con más de 500 firmas para una reunión con autoridades municipales y sanitarias.