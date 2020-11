Las fotos íntimas de Maradona con el féretro abierto: la versión de los dueños de la funeraria y el enojo de Claudia

La familia Picón está en shock. No saben qué hacer o cómo reaccionar ante el vendaval público que afrontan desde que trascendió la foto de un hombre que trabajó en el operativo de preparación del cuerpo de Diego Maradona en la casa Sepelios Pinier junto al cajón abierto en el que es velado el Diez.

“Mi papá tiene 75 años y está llorando, yo estoy llorando, mi hermano también, estamos destruidos”, dijo Matías Picón, gerente de la casa de exequias, en diálogo con Toda Pasión, programa de TN.

Sobre lo ocurrido y en cuanto a la figura de Diego Molina, el hombre que aparece en la imagen junto al cuerpo de Maradona, repitió hasta el cansancio: “Él no es empleado de acá, es un tercerizado que solo nos ayudó a cargar el cajón porque pesa mucho. La familia eligió un cajón de cedro que es muy difícil de transportar y por eso lo convocamos, sólo para llevar el cajón”, dijo con tono de lamento.







Mientras tanto Diego Picón, titular de la empresa que comenzó a trabajar en servicios funerarios desde hace tres generaciones, contó que “a los tres empleados tercerizados que llamamos y aparecen en las imágenes les sacamos los celulares en la morgue. Se los devolvimos cuando se había terminado todo el trabajo y en ese momento, que fue cuando la policía me llamó para organizar el traslado, fue cuando hicieron eso”.

Lo que pueden afrontar

Matías Picón, en tanto, agregó: “Estamos destrozados. La familia confió en nosotros, trabajamos con ellos desde hace mucho tiempo. Cuando no llamaron para hacer el servicio de Diego nos sentimos orgullosos, sabíamos lo que afrontábamos y la responsabilidad que implicaba pero nos cagaron (sic), nos jodió alguien que no tiene nada que ver con nosotros, con esta familia que trabaja desde hace muchos años”, destacó.

Consultado sobre cómo reaccionaron cuando el tema tomó trascendencia pública, el gerente de la casa de sepelios aseguró: “Yo soy el más chico de la familia pero me ocupo de muchas cosas de la empresa y si tuviera que encargarme de ir a buscar a esta persona para cagarlo a piñas (sic) también lo haría, sólo que el cobarde tiene el teléfono apagado, no atiende, está escondido, enumeró con indignación y agregó: “Nosotros no sabemos la que se nos puede venir, si tenemos que llamar a un abogado, si nos van a demandar o a hacer juicio, no lo sabemos”, dijo antes de volver a romper en llanto.

La reacción de Claudia Villafañe

Diego Picón reveló que la casa Sepelios Pinier hizo los servicios fúnebres del padre de Claudia Villafañe, de Don Diego Maradona y de Doña Tota. “La familia tiene total confianza con nosotros, por eso estamos tan afectados”, dijo.

En este sentido contó que apenas supo de la existencia de las fotos de las personas involucradas, la llamó a Claudia. “La llamé porque es lo que corresponde. Ella estaba muy enojada, me dijo que esto nunca tendría que haber pasado, que es la foto que no querían. Yo le di mis explicaciones y le pedí disculpas. Ella estaba furiosa pero me ordenó terminar con el servicio tal como estaba previsto, que es buscar el cuerpo a las 16 y trasladarlo al cementerio de Bella Vista”. (Fuente: TN)