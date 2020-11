“Mantener las recomendaciones para pasar una Navidad y un Año Nuevo lo más normal posible", pidió Cardozo

El ministro de Salud resaltó que la curva de contagios va en baja, pero destacó que no se puede "descuidar el partido en los minutos finales" y alertó por un "rebrote" ante aglomeraciones y falta de cuidados.

El ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, reiteró este jueves el pedido de "responsabilidad" a la comunidad en el cumplimiento de las medidas preventivas para evitar "un rebrote o segunda ola" de casos de coronavirus, luego de que el pasado fin de semana distintas localidades turísticas de las sierras y otros puntos de la provincia lucieran con balnearios colmados de gente, en muchos casos sin respetar distanciamiento ni utilizar barbijo.

Por otra parte, anunció que trabajan con municipios turísticos para reforzar medidas de prevención y atención sanitaria, que incluye testeos, provisión de materiales (alcohol en gel, repelentes, etc,) y contratación de personal como promotores de salud. Las declaraciones fueron efectuadas tras la presentación de la situación epidemiológica que todas las semanas realiza el Gobierno provincial.

“Con respecto a la aglomeración de personas, a nosotros realmente nos preocupa el comportamiento”, subrayó el ministro e insistió con el pedido de mantener las medidas de prevención conocidas en momentos en que baja la cantidad de contagios y se acerca la posibilidad de la campaña de vacunación.

"Tener que echar atrás todo lo que venimos haciendo, a veces por descuidos, no de todos los cordobeses pero si de un porcentaje que no respete las recomendaciones que venimos pregonando desde hace mucho tiempo, realmente es una lástima”, expresó.

Cardozo resaltó que la llamada segunda ola de casos se está dando en todo el mundo, que es más fuerte y que genera más daños. El funcionario reconoció de que “existe una posibilidad que se adelante una segunda ola conforme al comportamiento de los ciudadanos”, aunque señaló que en este momento no sería prudente hablar de cuándo podría impactar en la provincia.

"Si hay comportamientos que genera aglomeración de personas, donde se pierde el distanciamiento físico, la cobertura de la nariz, el mentón y la boca, si se comparten cosas; sin lugar a dudas existe la posibilidad de que haya contagios y brotes, y que podamos sufrir un rebrote o segunda ola. Siendo que todavía no terminamos la primera", destacó Cardozo.

"Venimos con una tendencia clara al descenso, pero no terminamos nuestra curva epidemiológica. Más que una segunda ola ponemos en riesgo un rebrote. Tenemos que tener cuidado, por eso apelamos nuevamente a la responsabilidad comunitaria para que nos ayuden. Es justo el momento en que no nos podemos descuidar. Es el partido que vas ganando 1-0 y no te podés descuidar en los dos minutos finales, porque te empatan y lo que te sacrificaste en los 88 minutos se te fue por la borda", justificó.

Circulación y fiestas de fin de año

Por otro lado, al informar sobre el estadio de la pandemia en la provincia, subrayaron que la circulación entre departamentos está habilitada solo para propietarios de casas de veraneo en otras localidades.

Además, indicó que este viernes se evaluará la posibilidad de que se habiliten las reuniones familiares en el Consejo Federal de Salud y que estarán en sintonía con los anuncios del Gobierno nacional sobre la nueva fase de medidas que comenzarán a regir a partir del próximo lunes.

"Tenemos que invertir ahora en mantener las recomendaciones sanitarias para poder pasar una Navidad y un Año Nuevo lo más normal posible dentro de esta nueva realidad. Necesitamos que la comunidad nos acompañe y nos ayude", resumió el ministro de Salud.