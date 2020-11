La despedida de Charly García a Diego Maradona: "Nunca me voy a olvidar de nuestras charlas"

"Siempre me alucinó tu humildad y tu capacidad de ver las jugadas antes que todos", dijo Charly, quien tuvo una relación de amistad y admiración mutua con Maradona.

No podían faltar las palabras de despedida a Diego Maradona de parte otro de los grandes ídolos populares de la Argentina, Charly García. El futbolista y el músico forjaron una sólida relación de amistad, cariño y de admiración mutua a lo largo de muchos años. Y este jueves, a través de su cuenta de Instagram, Charly le dedicó una carta.

Carta para el 10:

Nunca me voy a olvidar de nuestras charlas.

Cuando te pregunté: Qué título le pondrías a tu 2do gol a Inglaterra

al toque me respondiste: “Miré el arco y esquivé patadas”

Siempre me alucinó tu humildad y tu capacidad de ver las jugadas antes que todos .

Espero que estés en el club de los 27 con Kurt Cobain , Brian Jones y gente buena.

Espérame ahí...Invita la casa.

No te equivoques con el paraíso

PD

Sabes lo que me dijo Jagger

cuando yo trataba de pararte porque lo ibas a cagar a trompadas ?

“Éste no es el que juega al voley ? “

Rock and roll fierita!!!

Say no more

I Love you

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Charly García (@charlygarcia)

Semanas atrás se había conocido otra carta que Charly le había escrito a Maradona durante la pandemia.

"Querido amigo: yo pasé por internaciones en las que gasté dos o tres años de mi vida, en clínicas, escuchando a psicólogos que niegan a 'gente diferente'. Es imposible que entiendan a 'gente diferente'", expresa el escrito.

Luego sigue: "Te doy un consejo: seguirlos es una absurda estupidez y recordá que sos un genio y que todos te aman. Contá conmigo. Charly".

El festejo de Charly en 1994

Quedó en la memoria de muchos la celebración de cumpleaños de Charly García en un programa de TV en 1994 que conducía Julián Weich, por Canal 13. Invitado Maradona, Charly tuvo la idea de presentarle a Diego la canción que le había compuesto para él: "Maradona blues". Así, Charly se adueñó del programa en vivo y le preguntó a Maradona si quería que le muestre la canción.

No pudio hacer mucho Weich en su intento de explicarles que estaban en vivo y que no había tiempo: "Al Diego y a Charly no los paran", le contestó el músico y tomó a Maradona del brazo y lo llevó hacia al pequeño escenario donde tenía su teclado.