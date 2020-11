Emotivo homenaje de un jugador de la Selección a Maradona en la previa a un partido

Antes del triunfo por 3-1 contra el Midtjylland, Nicolás Tagliafico lo recordó simulando uno de los calentamientos mas emblemáticos que protagonizó el ex capitán argentino con el Nápoli, Mirá el video.

Desde el minuto uno en el que se dio a conocer la muerte de Diego Armando Maradona, los mensajes y homenajes comenzaron a recorrer el mundo. Uno de ellos llegó desde Europa, en la previa del partido en el que el Ajax enfrentó al FC Midtjylland danés por la cuarta fecha de la Champions League.

Dentro del Johan Cruyff Arena, el defensor de la Selección Argentina, Nicolás Tagliafico, salió a calentar junto a sus compañeros y para recordar al máximo referente del fútbol sudamericano pidió que mientras lo hacía sonara el tema “Live is life” en todo el estadio.

“Una vez que nos enteramos, decidimos ver si podíamos hacer un minuto de silencio, si podíamos homenajearlo con el brazalete y también pedí si podía sonar el ‘Live is life’ un poco en homenaje a él, a esa alegría que tenía dentro del campo de juego, más que nada para seguir recordándolo porque fue una leyenda y lo será por siempre”, reconoció el internacional con Argentina al canal de televisión del club holandés.

El 19 de abril de 1989, en el calentamiento de un partido entre el Bayern de Múnich y el Nápoles, las acrobacias de Maradona con la pelota mientras sonaba la canción del conjunto austriaco Opus quedaron grabadas en un vídeo que dio la vuelta al mundo y alargó el mito de la leyenda argentina.

“Cuando nos enteramos del momento con Lisandro (Martínez), la verdad es que fue muy duro para nosotros. Lo sentimos como una gran pérdida, no solo en el fútbol mundial, sino para nosotros fue algo muy duro”, explicó el ex futbolista de Independiente.

“Pensé en la entrada en calor pero también pensé en él. En la gran pérdida que tuvimos todos, porque fue el mejor jugador de la historia. Siento que van a ser muy duros estos días, más que nada para el pueblo argentino”, se lamentó Tagliafico antes del partido en el que su equipo se impuso por 3-1.







“Yo tuve la suerte de conocerlo a Diego, mucha gente no, pero las alegrías que nos dio no se pueden comparar con nada, entonces… me apoyo más en el pueblo argentino que sé que estos días van a ser muy duros porque es una gran pérdida para nosotros. Hay que seguir y tomarlo como la leyenda que es”, sentenció el futbolista de 28 años.

El video, correspondiente al calentamiento que realizó Maradona en Napoli, es uno de los más emblemáticos y uno de los que más representa la esencia del Diez como futbolista. Siempre sonriendo y divirtiéndose con la pelota en los pies. Moviéndose con soltura y alegría por el campo, desparramando calidad y talento ante los ojos de miles de fanáticos.