Insólitas traducciones para difundir el turismo en Córdoba

Con Google Translate el portal oficial de la Agencia Córdoba Turismo presenta a las Sierras Chicas como “Sierras Girls” o “Garotas Serras”. Salsipuedes es “Get out if you can”, entre otras denominaciones.

En las últimas horas se viralizaron en redes sociales críticas al sitio oficial de Córdoba Turismo por las traducciones automáticas que utiliza para los usuarios de otros países. Las que más circularon fueron algunas versiones en inglés y portugués de algunas localidades.

"Get out if you can" (Salsipuedes), "Skirt", (La Falda), "Garotas Serras" (Sierras Chicas), y "High Grace" (Alta Gracia) son algunos de los términos más llamativos que fueron generados por el traductor automático de Google, que no contempla vocablos regionales ni americanismos.

Partiendo del español, su idioma original, el portal presenta los contenidos en otros nueve idiomas: árabe, chino, holandés, alemán, inglés, francés, italiano, portugués, y ruso, a través de Google Translate, el sistema de traducción automático, instantáneo y gratuito.







Desde la Agencia Córdoba Turismo explicaron a Infobae que “si bien el Google Translate no es exacto y, en algunos casos, tiene errores de contextualización, es una herramienta muy utilizada a nivel mundial. Incluso en muchas páginas web de turismo de distintos países”.

Afirmaron que se decidió utilizar la herramienta de traducción automática luego de un análisis de posibilidades técnicas y de distintas propuestas de traducción realizadas por personas e instituciones especialistas en el tema.

“Se basa en datos estadísticos y distintos algoritmos para traducir textos, documentos y páginas web a otras lenguas, con las lógicas limitaciones de este tipo de herramientas automáticas”, defendieron desde la Agencia respecto al uso de la mencionada herramienta.

Por su parte, Daniel Salibi, intendente de Mendiolaza, dialogó con Cadena 3 y catalogó a esta situación como "un error gravísimo".

"Hay que tener en cuenta que cualquier localidad no puede perder la identidad. El viernes pasado hicimos el prelanzamiento de la temporada en el corredor de Sierras Chicas y la llamamos la cuarta maravilla turística y queremos que se siga llamando así y que mantenga su nombre y que a nivel mundial se conozca con ese nombre", dijo.







De todas maneras, la situación provocada resultó ser la mejor campaña impensada del destino, ya que la pagina web triplicó sus visitas y las redes sociales explotaron al compartir las imágenes.







