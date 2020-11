Fútbol en pandemia: una liga tuvo que vender la ambulancia para solventar gastos

Se trata de la Liga Santafesina que tuvo que vender el vehículo tras no tener ingresos por la falta de actividad consecuencia del coronavirus.

Sin actividad desde marzo y con bajos ingresos, la Liga Santafesina de Fútbol tomó la difícil decisión de vender su ambulancia para solventar los gastos correspondientes en medio de la pandemia del coronavirus.

Así lo afirmó el presidente Gustavo Pueyo en diálogo con radio Sol de Santa Fe: “Para mí no es grato el hecho de tener que haber vendido la ambulancia para hacer frente a gastos que teníamos: cargas sociales, aguinaldos y otras cosas que había que cubrir”.

“La ambulancia estuvo todo el año sin usarse y se recurrió a lo que menos uso se le daba”, agregó.

“Estamos negociando con los acreedores y con gente del gobierno con respecto a los gastos del predio. Está demorado y si hubiera llegado eso no tendríamos que haber recurrido a la venta de la ambulancia”, sostuvo.

“El predio se ha pagado un 35%, se ha escriturado a nombre de la liga, pero hay que hacer frente a las cuotas por eso se está negociando extender los plazos”, concluyó.

La situación no es diferente a otras ligas del país, sin actividad competitiva ahora las instituciones dependen de los aportes que puedan recibir desde el estado. En ese marco, Pueyo explicó que "los clubes recibieron de la Municipalidad 50.000 pesos. Sin embargo, existen problemas para afrontar la luz y el agua, ya que por más decreto y tarifa cero, si no hay, no hay”.