Grooming: “Hay muchísimos chicos a los que les pasa y no saben que es delito” 

Días atrás, el Ministerio de Educación de la Nación junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública presentaron la Campaña Nacional de Concientización y Prevención Contra el Grooming, con el objetivo de concientizar sobre el delito y brindar recursos para la prevención, identificación y denuncia.

En ese sentido Cynthia Sarmiento, coordinadora provincial de Santa Fe de Grooming Argentina y docente en el nivel medio del Colegio Superior San Martín, se refirió al tema. Sarmiento es profesora de Historia y Lic. en Ciencias de la Educación.

¿Qué es el grooming?

El grooming es el acoso sexual a niños, niñas y adolescentes a través de internet, no solo a través de las redes sociales sino de cualquier plataforma digital que dé la posibilidad de una mensajería entre una y otra persona, en este caso de niños, niñas y adolescentes con un adulto que tiene claramente una intención de extraer datos, información, imágenes de índole sexual. Esta campaña se viraliza más que todo en noviembre porque desde 2013, en que se reconoce al grooming como delito en el código penal, se instaura esta intención de concientizar a nivel nacional acerca de esto. Lamentablemente el 70 por ciento de la población argentina no sabe lo que es el grooming, ni que es un delito, y no sabe qué hacer. Los chicos que son las víctimas no saben darle nombre a eso que les ha sucedido.

¿Cómo viene trabajando el Colegio San Martín sobre el tema?

El Colegio San Martín en nivel secundario y terciario hace años que viene trabajando esta problemática. Desde la Tecnicatura de Software se ha capacitado a docentes constantemente pero también a nivel secundario se ha trabajado, no solamente conmigo sino con otros profesores, con estrategias de diversa índole, desde campañas como la del año pasado, en que salimos a la calle con los estudiantes. Ellos mismos planificaron un folleto, ellos mismos paraban a las personas y les comentaban acerca de esto. Podía ser que sabían o que no sabían pero para ellos era un tema muy interesante. Es una posibilidad que da el colegio de abrir las puertas para que cada vez más se trabaje esta problemática que se desconoce.

¿Cuál es el trabajo de los voluntarios locales de Grooming Argentina?

Como parte de la ONG Grooming Argentina también hay voluntarios de la ciudad. En este momento somos tres, con Lucía y Nicolás. Nuestro trabajo es voluntario. Nos capacitamos constantemente. En este momento rarísimo nuestra mayor participación es la visibilización a través de las redes sociales para poder darlo a conocer más a nuestros contactos. Estamos brindando charlas de manera online, antes las hacíamos de manera presencial, siempre buscando la manera de trabajar con la sociedad, porque como sociedad nos debemos comprometer a que esto no suceda.

¿Qué antecedentes hay en San Francisco?

Hubo casos en los cuales el groomer, que es a quien se denomina al que comete este delito de grooming, está cumpliendo una condena. Pero ha habido otros casos. Incluso en cada charla que nosotros brindamos los chicos hablan un montón de cuestiones. Yo empecé con esta problemática dando Formación para la Vida y el Trabajo, buscando una problemática que les sucediera a mis estudiantes. A partir de ahí, de comentarlo en clase, salieron un montón de situaciones, la mayoría de chicas, a las cuales se les presentó un acoso, que no era de sus contactos, o un tipo de engaño. Eso da a entender que hay muchísimos chicos o chicas a los que les ha pasado o les está pasando y que no sabían que era un delito. Muchos piensan que el grooming no les va a pasar, pero uno nunca sabe. Por ahí se puede presentar un momento de vulnerabilidad y confían en alguien en que no deberían confiar, en un amigo o amigo que está detrás de las redes. Y nunca sabemos si ese amigo o amiga es real. El grooming igual lo pueden cometer aquellos que tienen un perfil verdadero, pero la mayoría de las veces son perfiles falsos en los cuales no hay una sola víctima, hay varias víctimas a la vez. Ellos saben lo que están haciendo y la culpa no es de la víctima sino del groomer, siempre.

¿Qué consejos se les pueden dar a los padres?

Como madre, también, lo que priorizo es que la mejor prevención y solución para esto es el diálogo entre la familia, el diálogo entre los adultos que rodean a esos chicos y chicas, porque si no hay dialogo y confianza el chico y la chica que está pasando por eso no va a poder decirlo y cada vez más va a sufrir el acoso y no va a saber cómo resolverlo.

¿Está bien revisarles las redes sociales o es atentar contra la privacidad?

Hubo casos de grooming en donde una víctima ni siquiera usaba celular, usaba el celular de la amiga, y era víctima de un groomer. Hay cuestiones en las que es necesaria la confianza, es necesario que la familia, así como se pregunta ‘cómo te fue en la escuela’ preguntar ‘qué viste hoy en internet’. El primer paso es la comunicación. Sí hay que enseñarles a ser ciudadanos digitales responsables. Que aquello que nosotros publicamos, donde lo publicamos y a quienes tenemos en las redes es responsabilidad nuestra. Hoy en día no se puede tener una red social si no tenés más de 13 años, entonces partamos de ahí. Yo como docente también presento que el perfil es como nuestro documento. ¿Se lo vamos a mostrar a cualquiera? Hay que mostrar que cuando publicamos una foto, esa foto queda, ya deja de ser nuestra. Son cosas que se tienen que hablar. Más hoy en día en que la cuarentena nos obligó a estar hiperconectados. Eso hizo que se acumularan las denuncias y que aumentaran un 30% más en comparación del año pasado.

¿Cómo se puede denunciar un perfil falso?

Desde la ONG tenemos una aplicación que se llama Gapp, que se puede bajar de Play Store y App Store, en donde se puede hacer una denuncia. Obviamente no es una denuncia penal sino que es un asesoramiento que se brinda desde la parte legal que es muy importante porque muchas veces puede pasar que no se sepa qué es el grooming. Pero también la asesoría psicológica, porque a veces no es fácil para las familias saber que sus hijos, sobrinos, nietos, fueron víctimas de grooming, entonces requiere de asesoramiento. Hay que tener en cuenta cuántos amigos tenemos en redes que no conocemos. Muchas veces a los perfiles hay que estudiarlos, detenerse, fijarse. Los perfiles falsos suelen no poner una foto sino una caricatura, un animal, lo que sea, y no poner una foto verdadera. Hay que ver también los contactos, muchas veces son solo mujeres y del mismo rango de edad, son cuestiones para tener en cuenta.

Es más difícil denunciarlos, porque no se sabe quién está detrás…

El tema es que no sabés, y siempre trabajan con varios perfiles a la vez. No es que usan un mismo perfil para todas las víctimas.

¿Qué pasa si les sucede a los adultos?

Ya tiene otra consonancia, otra forma legal. Nosotros desde la ONG y desde el colegio nos abocamos a este delito que es contra niños, niñas y adolescentes.